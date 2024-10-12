Війська РФ просунулися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування у Покровському та Бахмутському районах на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Новогродівки (місто Покровського району Донецької області), Новоолександрівки (село Покровської міської громади Покровського району), Сухої Балки (селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області) та в Острівському (селище Курахівської міської громади Покровського району)", - йдеться у повідомленні.

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Новогродівка



Новоолександрівка



Суха Балка



Острівське

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що станом на 11 жовтня росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області.