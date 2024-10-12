УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9576 відвідувачів онлайн
Новини
17 782 50

Війська РФ просунулися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському, - DeepState. КАРТИ

Новогродівка карта

Війська РФ мають просування у Покровському та Бахмутському районах на Донеччині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Новогродівки (місто Покровського району Донецької області), Новоолександрівки (село Покровської міської громади Покровського району), Сухої Балки (селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області) та в Острівському (селище Курахівської міської громади Покровського району)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог приводив у бойову готовність засоби на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Новогродівка карта
Новогродівка

Новоолександрівка карта
Новоолександрівка

Суха Балка карта
Суха Балка

Острівське карта
Острівське

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що станом на 11 жовтня росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області.

Автор: 

бойові дії (4008) Покровськ (663)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+27
блазень наближає формулу миру
показати весь коментар
12.10.2024 07:47
+19
дірєхтор шапітолію

показати весь коментар
12.10.2024 08:29
+13
Ось що відбувається, коли бусифікована армія починає переважати добровільну, але що сказати - це ж дуже неочікувано для зеленої влади.
показати весь коментар
12.10.2024 08:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Продовжуємо репостити обісраний дікстейт. Навіть після "продавленого" флангу під курськом...
показати весь коментар
12.10.2024 07:36 Відповісти
Кацапи цім займаються
показати весь коментар
12.10.2024 08:52 Відповісти
Не продавили ?
показати весь коментар
12.10.2024 09:10 Відповісти
А що Вугледар ще не під кацапами?
Чи Гродівка та Красний Яр?
Марахвон з суджою наше всьо?
показати весь коментар
12.10.2024 12:06 Відповісти
блазень наближає формулу миру
показати весь коментар
12.10.2024 07:47 Відповісти
Все йде згідно нового плану перемоги
показати весь коментар
12.10.2024 08:50 Відповісти
В тебе є інша формула? Чи ти її вже показав коли дриснув?
показати весь коментар
12.10.2024 15:21 Відповісти
Для зезрадника і тих , хто ойго підтримував « дагаваріться паасередине « , означало легко подарувати паРаші пів України , 73% знали ,про це підтримували руками і ногами ! Зе&ермак розігнали команду Залужного , щоб наблизити , вжє давно обіцянє в омані, Кабо Верде ! Афера з Курськом , доказ договорняка з РАШИСТАМИ !Рашисти все знали, а з партнерами навіть не порадились ….
показати весь коментар
12.10.2024 20:56 Відповісти
Дивно виглядає Острівське. Невже не можна перерізати цей витягнутий кацапський палець? Том Купер правда пише, що нехватка снарядів, та відсутність ППО.
показати весь коментар
12.10.2024 07:50 Відповісти
для цього є задниці, котрі сидять в президентському кріслі і рядом з ним, які обіцялися на Євангелії бути гарантами і захисниками українського народу ,і котрий віддав їм свої голоси(повноваження) .
показати весь коментар
12.10.2024 09:45 Відповісти
Чекаємо тебе в Генштабі або на передовій! Без тебе ні як не розберуться...
показати весь коментар
12.10.2024 15:22 Відповісти
А ви де на даний час перебуваєте "шановний",якщо це не військова таємниця ,чому такі передчасні висловлювання?
показати весь коментар
12.10.2024 15:48 Відповісти
Ну, я би не став розміновувати Чонгар та перекрив єдиний шлях з Білорусії на Київ у 2022 році. Не було би Бучі та захвату більшої частини півдня. Не запер би морпіхів та Азов у Маріуполі. У 2023 році не перся би у лоб на лінію Суровікіна, вдарив би через Білгородську губернію, де військ у кацапів практично не було. Влаштовують такі мої здібності?
показати весь коментар
12.10.2024 16:40 Відповісти


Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
показати весь коментар
12.10.2024 08:01 Відповісти
Ось що відбувається, коли бусифікована армія починає переважати добровільну, але що сказати - це ж дуже неочікувано для зеленої влади.
показати весь коментар
12.10.2024 08:02 Відповісти
А у тій, вашій, бусіфікованій армії, українці, чи хтось іншій. Може справа не в цьому - може вже не залишилось мотивованих українців в Армії котри з початку війни захищали у голих полях країну.
показати весь коментар
12.10.2024 15:26 Відповісти
Ще трохи, і вже невмовтивованих не залишиться... Кількість СЗЧ-шників просто зашкалює останнім часом
показати весь коментар
12.10.2024 18:14 Відповісти
Схоже, скоро прийде мир. Але не той, якого хотілося б. Радує що Презедент нарешті повернеться до своєї справжньої роботи, за покликанням. У нього то все буде добре, та й всі три кінокомпанії в РФ працюють на повну.
показати весь коментар
12.10.2024 08:11 Відповісти
дірєхтор шапітолію

показати весь коментар
12.10.2024 08:29 Відповісти
@ "Курахівський напрямок.

Ще відучора противник за підтримки бронетехніки атакував західну частину Острівського. Ворожий десант, що спішився, зайняв декілька будинків і продовжив штурмові дії в західній частині.
В районі залізничної платформи Гостре зберігається висока інтенсивність бойових дій.

Покровський напрямок.

Ще відучора на схід від Селідового ЗСУ за підтримки бронетехніки вибили супротивника з території Селідівського заводу ЗБВ. Раніше противник зайняв північну частину дачних ділянок на схід від залізниці, звідки і здійснив атаку у напрямку заводу.
При цьому російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на території дачних ділянок на захід від залізниці.

Станом на ранок сьогодні противник просунувся вздовж залізниці на північ від Новогродівки та лісосмуги на захід від Красного Яру на глибину до 800 метрів.

Торецький напрямок.

На північний захід від Нью-Йорка противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.3 км у північному напрямку.
У Торецьку тривають ближні стрілецькі бої за квартал багатоповерхових будинків та у напрямку шахти «Центральна».

Курська область.

Противник продовжує тиснути в районі Любимовки, Новоівановки та Веселого."
показати весь коментар
12.10.2024 08:33 Відповісти
Зручно раком стояти?
показати весь коментар
12.10.2024 08:38 Відповісти
Все згідно оманського плану, іде повільна здача щоб не кинути тінь на хрінпіду.
показати весь коментар
12.10.2024 08:45 Відповісти
А шо там далі по оманському плану? Бачу ви ХВАхівець...
показати весь коментар
12.10.2024 09:07 Відповісти
Денацифікація, демілітарізація.
Ну і "сайтісь пасєрєдінє".
показати весь коментар
12.10.2024 12:08 Відповісти
... Дніпра. Денафікація і демілітарізація вже відбулася руками Верховного Головнокомандувача на пару з ботоксом. Кращі підрозділи ЗСУ розпорошені і знищені, а бусифіканти - не загроза для ворога.
показати весь коментар
12.10.2024 12:52 Відповісти
Боюсь, що посередині Дніпра - це з минулого. Тепер, впаховуючи "територіальні реалії", сходитись доведеться посередні Тиси.
показати весь коментар
13.10.2024 09:16 Відповісти
Ти протокол переговорів читав, чи тобі особисто Зеленський розповів?
показати весь коментар
12.10.2024 13:01 Відповісти
А тобі щоб побачити, що надворі злива, а не сонце, марахвон потрібно дивитися?
Я результати його діяльності бачу власними очима, а не очима облизувачів боневтіка.
показати весь коментар
12.10.2024 14:40 Відповісти
Так мова ж йде не про те шо я бачу. Я про переговори. Мені не повилазило, я бачу, що війна не закінчується, хлопці вже майже три роки без ротації, а здорова бидлота шифрується, тікає за кордон, топляться в Тисі, але йти готуватись та замінити наших воїнів на фронті не хоче. Придумали собі відмазку на кшталт того шо блатні не хочуть йти в армію тоді чого я піду? Ну сидіть і далі поки кацапня прийде. А то всі кричать про перемогу, а воювати йти не хочуть.
показати весь коментар
12.10.2024 15:00 Відповісти
А хто кричить про перемогу? Я цю реторику тільки від позитивних пенсіонерів-поцрелтів чув останній раз)))....
показати весь коментар
12.10.2024 18:16 Відповісти
Ти що осліп пдар падалЬяцький?
показати весь коментар
12.10.2024 14:47 Відповісти
О! Диванний підрилоухилянт озвався!
показати весь коментар
12.10.2024 15:01 Відповісти
Подивись на себе в зеркало ***** обриганий. В тебе що анальна броня від падалЬяка, що ти такий "смєлий" кацапопздюк?
показати весь коментар
12.10.2024 19:04 Відповісти
Ну шо з підором говорити...
показати весь коментар
12.10.2024 19:20 Відповісти
Фронт,як лакмусова бумажка:показує,
яка концентрація проукраїнськи
налаштованих громадян на певній
території.Там,де ворога вигнали ще
в 2022 році,менше всього вати.
На сході країни,зрозуміло,вати більше
всього.
показати весь коментар
12.10.2024 08:49 Відповісти
Повір, у тиловому Дніпрі вати також вистачає.
Убивця Фаріон з Дніпра, автівок військовим палять найбільше в Дніпрі.
показати весь коментар
12.10.2024 12:10 Відповісти
Знаю...син там лікувався в шпиталі,
те саме каже,нажаль...
показати весь коментар
12.10.2024 14:27 Відповісти
Результати виборів до ВР показують процент сєпаров по областям (опоблоки всілякі): Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська. Туди орки і будуть йти.
показати весь коментар
12.10.2024 14:53 Відповісти
Вибачаюсь,ви саме ТОЙ Ігор Романенко?
показати весь коментар
12.10.2024 23:10 Відповісти
Та ні, не генерал, колишній офіцер, прізвище входить в десятку найпоширеніших в Україні.
показати весь коментар
13.10.2024 06:57 Відповісти
Більшість, шо обрала зеленского, саме того і хотіла - невже це ще не зрозуміла меньшість українців. Поки ,войьовнича меньшість гине у окопах по коліно від зеленского - більшість вже готується до приєднання до рашистів. Он у Миколаєві - суд виправдав с..ку, котра раділа з втрат ЗСУ та казала - чим більше українців вб'ють, тим ураще - суд не знайшов составу злочину у її діях.
показати весь коментар
12.10.2024 15:33 Відповісти
Не факт. Зе обіцяв те, що від нього хотіли почути, кожному за його бажанням обіцяв. Тому й переміг майже в усіх областях. Це нам усім наука, а політологам і соціологам - домашнє завдання на тему "причини та наслідки".
показати весь коментар
13.10.2024 09:22 Відповісти
Сирок- найвеличніший просеральник! Чмо!!!
показати весь коментар
12.10.2024 19:46 Відповісти
Щось не чути безуглої. Де вона, ще працює?
показати весь коментар
12.10.2024 21:12 Відповісти
Заслали у тил - шоб с.ка робила теж саме, але вже для рашистів - має ах...єну руйнівну силу.
показати весь коментар
12.10.2024 21:45 Відповісти
А знаєте що саме смішне чи страшне? Що ніякої реакції, виступів, пояснень, я вже не кажу про якісь коментарі від командування... А це значить тільки одне: кацапи не брехали, що все йде за планом - бо лугандон тихенько здається, а коридор в Крим надали відразу, в перші дні. Коротше відставка Залужного - фіаско, втрата територій, втрата, втрата втрата.... і мовчок. А чиновники крадуть так, що при янику так не крали, а це значить тільки одне - знають, що скоро України не буде і красти не буде де, тому наживаються наостанок. І тільки хохол в телемарафоні кайфує!
показати весь коментар
13.10.2024 07:49 Відповісти
 
 