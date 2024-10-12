Війська РФ просунулися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування у Покровському та Бахмутському районах на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Мапу оновлено! Ворог просунувся біля Новогродівки (місто Покровського району Донецької області), Новоолександрівки (село Покровської міської громади Покровського району), Сухої Балки (селище Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області) та в Острівському (селище Курахівської міської громади Покровського району)", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що станом на 11 жовтня росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр Донецької області.
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Чи Гродівка та Красний Яр?
Марахвон з суджою наше всьо?
Негативний контрнаспуп за планом Верхоного Головнокомандуаача Зеленського та Головнокомандувача Сирського продовжуєтся.
Ще відучора противник за підтримки бронетехніки атакував західну частину Острівського. Ворожий десант, що спішився, зайняв декілька будинків і продовжив штурмові дії в західній частині.
В районі залізничної платформи Гостре зберігається висока інтенсивність бойових дій.
Покровський напрямок.
Ще відучора на схід від Селідового ЗСУ за підтримки бронетехніки вибили супротивника з території Селідівського заводу ЗБВ. Раніше противник зайняв північну частину дачних ділянок на схід від залізниці, звідки і здійснив атаку у напрямку заводу.
При цьому російські маневрені групи продовжують спроби просунутися на території дачних ділянок на захід від залізниці.
Станом на ранок сьогодні противник просунувся вздовж залізниці на північ від Новогродівки та лісосмуги на захід від Красного Яру на глибину до 800 метрів.
Торецький напрямок.
На північний захід від Нью-Йорка противник просунувся вздовж лісосмуги на глибину до 1.3 км у північному напрямку.
У Торецьку тривають ближні стрілецькі бої за квартал багатоповерхових будинків та у напрямку шахти «Центральна».
Курська область.
Противник продовжує тиснути в районі Любимовки, Новоівановки та Веселого."
Ну і "сайтісь пасєрєдінє".
Я результати його діяльності бачу власними очима, а не очима облизувачів боневтіка.
яка концентрація проукраїнськи
налаштованих громадян на певній
території.Там,де ворога вигнали ще
в 2022 році,менше всього вати.
На сході країни,зрозуміло,вати більше
всього.
Убивця Фаріон з Дніпра, автівок військовим палять найбільше в Дніпрі.
те саме каже,нажаль...