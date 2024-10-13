Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки, ворог просунувся на Куп’янщині та Курщині, - DeepState. КАРТИ
Станом на ранок 13 жовтня 2024 року війська РФ мають просування у Покровському районі Донеччини, на Куп'янщині Харківської області та на Курщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.
"Мапу оновлено! Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки (місто Покровського району Донецької області). Ворог просунувся біля Веселого (село Покровського району Донецької області), Спального (Суджанський район Курської області), Борків (Суджанський район Курської області) та Кругляківки (село у Куп'янському районі Харківської області). Тривають важкі бої біля Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському.
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"10 октября оккупанты расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Бойцы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться".