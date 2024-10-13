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Новини Війна
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Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки, ворог просунувся на Куп’янщині та Курщині, - DeepState. КАРТИ

Веселе карта

Станом на ранок 13 жовтня 2024 року війська РФ мають просування у Покровському районі Донеччини, на Куп'янщині Харківської області та на Курщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeepState.

"Мапу оновлено! Сили Оборони України відновили положення біля Новогродівки (місто Покровського району Донецької області). Ворог просунувся біля Веселого (село Покровського району Донецької області), Спального (Суджанський район Курської області), Борків (Суджанський район Курської області) та Кругляківки (село у Куп'янському районі Харківської області). Тривають важкі бої біля Новоіванівки", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Зеленський про Курщину: Були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі. ВIДЕО

Новогродівка карта
Новогродівка

Веселе карта
Веселе

Спальне карта
Спальне

Борки карта
Борки

кругляківка карта
Кругляківка 

Новоіванівка карта
Новоіванівка

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ просунулися біля Новогродівки, Новоолександрівки, Сухої Балки та в Острівському.

Автор: 

бойові дії (4008) Курськ (1147)


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Топ коментарі
+15
Вам була потрібна , та курщіна , як валіза без ручки ! Це АФЕРА ВІД ЗЕПОКИДЬКА , щоб здати Харьківі Запоріжжя, тоді можє їх куратори дозволять МАФІЇ ЗЕ , зробити « перемир'я» , щоб зацементуватись і МАРОДЕРИТИ ДО ОСТАННЬОГО кілометра Української землі , а потім ЗНИКНУТИ на запасні» аєродроми» по всьму Світу !
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13.10.2024 08:35
+5
А у зе все по плану....
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13.10.2024 08:36
+2
Мабуть заголовки клікбейтні. Це як канал Берези - там кожного дня як не ядерна війна, то ще щось
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13.10.2024 09:37
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Вам була потрібна , та курщіна , як валіза без ручки ! Це АФЕРА ВІД ЗЕПОКИДЬКА , щоб здати Харьківі Запоріжжя, тоді можє їх куратори дозволять МАФІЇ ЗЕ , зробити « перемир'я» , щоб зацементуватись і МАРОДЕРИТИ ДО ОСТАННЬОГО кілометра Української землі , а потім ЗНИКНУТИ на запасні» аєродроми» по всьму Світу !
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13.10.2024 08:35 Відповісти
А у зе все по плану....
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13.10.2024 08:36 Відповісти
А від тебе рузьким навозом
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13.10.2024 10:01 Відповісти
ворюга своего народа и армии в вышиванке на чистом украинском вылез
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13.10.2024 12:00 Відповісти
Давай поміряємся вкраденим?? Або службою в ЗСУ?? І таки так - я не за жОПу і її маріонетку
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13.10.2024 13:45 Відповісти
Російська окупаційна армія проводить атакуючі дії в https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/nastuplenie-na-kursk/ Курській області , намагаючись повернути під свій контроль території. Станом на 11 жовтня загарбники відбили майже два десятки населених пунктів.
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13.10.2024 09:15 Відповісти
Як цікаво - на YouTube усе рясніє заголовками (від різних коментаторів), що, мовляв, учора на Курщині орки потрапили у наш котел, що ми взяли сотні полонених, що наш літак збив орчий, якраз коли той зкидав КАБи...
Тут анічірік... Брешуть, чілішолі?
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13.10.2024 09:19 Відповісти
Мабуть заголовки клікбейтні. Це як канал Берези - там кожного дня як не ядерна війна, то ще щось
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13.10.2024 09:37 Відповісти
Клікбейтна брехня.
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13.10.2024 12:11 Відповісти
DeepState офіційно співпрацює з Міністерством оборони та враховує їхні рекомендації при публікації інформації. І коли необхідно дотримуватися «радіомовчання» під час якихось операцій, наприклад, таких, як у Курській області, DeepState дотримується цього принципу, на відміну від військових блогерів та інших коментаторів.
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13.10.2024 15:51 Відповісти
ВС РФ расстреляли 9 украинских военных на Курщине, - DeepState

"10 октября оккупанты расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь. Бойцы выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено и они были вынуждены сдаться".
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13.10.2024 09:51 Відповісти
Не знаю перебігу бою.
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13.10.2024 22:09 Відповісти
 
 