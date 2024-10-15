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Казни оккупантами украинских военнопленных являются целенаправленной политикой РФ, за последний год их количество возросло, - Костин

Генеральний прокурор України Андрій Костін

За последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных, и такие преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генпрокурора, о расследовании российских преступлений во время войны рассказал в интервью бельгийскому медиа La Libre Генеральный прокурор Андрей Костин.

"Большинство российских военных преступников осуждены украинскими судами заочно, но приговор суда имеет фундаментальное значение для процесса восстановления справедливости и исцеления пострадавших", - говорится в сообщении.

Костин отметил, что расследование военных преступлений во время конфликта является чрезвычайно сложным.

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"Мы документируем, расследуем и преследуем в национальных судах каждое преступление, совершенное агрессором. Но наша задача идет гораздо дальше. Мы внедряем методологию преследования более специфических преступлений, таких как сексуальное насилие, преступления против детей и экологические преступления", - рассказал генпрокурор.

Он сообщил, что в течение последнего года возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных. Пытки и казни без суда и следствия используются как оружие войны, запугивание и уничтожение.

"Мы можем доказать, что эти случаи являются не единичными инцидентами, а организованной и целенаправленной политикой. Например, у нас есть аудиозапись, на которой российский офицер приказывает своим войскам не брать пленных на поле боя, а убивать украинцев", - отметил Костин.

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По его словам, одна из ключевых задач для правосудия - ответственность России и ее руководства за преступление агрессии, без которого не было бы более 140 тыс. военных преступлений.

"Важно привлечь к ответственности вдохновителей этого вторжения - президента, премьер-министра, членов так называемой "тройки" - и показать им, что они могут понести ответственность, несмотря на пробелы в международном праве. МУС не имеет юрисдикции в этом вопросе, но мы работаем над правовой формулой с около 40 государствами по всему миру", - подчеркнул генпрокурор.

Кроме того, он напомнил, что если российский диктатор Владимир Путин решится посетить встречу G20 в Бразилии - он должен быть арестован.

"Отказ исполнить ордер на арест усиливает позиции России. Все наши надежды теперь возлагаются на независимость бразильской судебной системы", - резюмировал Костин.

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Автор: 

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А как назвать политику Украины которая до сих пор етих убийц обслуживает, качает нефть, газ, встречается и ведет переговоры с помощниками убийц типо Орбана и Фицо? Со стороны все выглядит как официальная Украина не против того что происходит.
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15.10.2024 15:48 Ответить
Ввести норму 1:10 (наші- їхні), і все нормалізується.
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15.10.2024 17:47 Ответить
 
 