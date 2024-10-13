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Новости Война
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Россияне расстреляли украинских пленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка на Курщине, - военный Мельник

розстріл полонених на Курщині

Рашисты расстреляли украинских военнопленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка 10 октября.

Об этом написал командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад я обнародовал пост о прорыве россиян на Курском направлении, чем возмутил отдельных штабистов. Но, к большому сожалению, информация подтвердилась, подразделению БПЛА одной из Бригад все же пришлось вступить в бой и прогнозируемо этот бой проиграть", - отметил он.

И добавил, что "россияне расстреляли 9 наших хлопцев. Случай имел место 10 октября, когда противник пошел в массированный штурм на линии Любимовка - Новоивановка и сумел развить успех".

Читайте: Возбуждено уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области, - Костин

Также Мельник напомнил, что по информации в СМИ, операторы дронов были заложниками ситуации, поскольку по состоянию на обед 10.10.2024 с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из ВОПа, который находился в посадке, вел просто в чистое поле.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине.

Читайте также: Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами 9 украинских военнопленных в Курской области

Автор: 

расстрел (505) пленные (2169) Курск (1139)


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Топ комментарии
+31
Так звані росіяни набувають свого природнього стану відкинувши всі досягнення цивілізації за останні двісті років. Ці паскуди переходять до племенних законів. Подивіться що там той кадиров чудить цими днями. На федеральному рівні записують відео обіцяючи різати один одному голови забувши що це все має регулюватись законом котрий ці папаусаи скопіювали у питомних людей. А от виконувати не бажають ні власні ні міжнародні.
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13.10.2024 20:16
+29
Пид...Ры,твари **..ные. Земля вам пухом,воины.
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13.10.2024 20:06
+21
Агов прорашистський "Червоний Хрест", гуманісти всіх мастей, беззубі правозахистники чого язики в сраку засунули? Якщо мовчите, то вважаю законним кацапню взагалі в полон не брати. На обмінний фонд вони не годяться, бо не кадирівці.
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13.10.2024 20:19
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Пид...Ры,твари **..ные. Земля вам пухом,воины.
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13.10.2024 20:06 Ответить
Це печальний досвід. Але теж досвід. Добре коли живі зможуть вивчити чому так сталося і намагатися робити так щоб запобігати таким ситуаціям.

До речі росіяни щось стали звіріти. Щось немає в останній рік повідомлення про захоплення в полон. Чи може всього не говорить військова цензура.

В будь-якому думаю, що всі події потрібно аналізувати і намагатися не повторювати помилок.
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13.10.2024 20:07 Ответить
Так звані росіяни набувають свого природнього стану відкинувши всі досягнення цивілізації за останні двісті років. Ці паскуди переходять до племенних законів. Подивіться що там той кадиров чудить цими днями. На федеральному рівні записують відео обіцяючи різати один одному голови забувши що це все має регулюватись законом котрий ці папаусаи скопіювали у питомних людей. А от виконувати не бажають ні власні ні міжнародні.
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13.10.2024 20:16 Ответить
Агов прорашистський "Червоний Хрест", гуманісти всіх мастей, беззубі правозахистники чого язики в сраку засунули? Якщо мовчите, то вважаю законним кацапню взагалі в полон не брати. На обмінний фонд вони не годяться, бо не кадирівці.
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13.10.2024 20:19 Ответить
Там крутяться гроші москалів - і не маленькі... Ви думаєте вони будуть кусати руку "кармящего"???
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14.10.2024 10:05 Ответить
Слава воїнам й вічний сум..

А роздягнути - то кацапи реально охрініли вже..

Щоб вас перекрючило..
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13.10.2024 20:19 Ответить
Форма потрібна рашістам задля заходу на інші ВОП ,доречі саме це вже аннулюет усі умови женевскій конвенціі.
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13.10.2024 20:28 Ответить
Роздягнули, щоб забрати амуніцію. Бо "дронщикі - це елітний підрозділ та має дорогий стайл. Це не окопні мобілізовані діди.
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13.10.2024 20:28 Ответить
Окопні мобілізовані в нас теж нормально прикинуті! Якщо зевлада не забезпечує, то дістають волонтери. Яким ми допомогаємо.

То якщо з Німеччині погано видно. Можете долучитись донатами.
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13.10.2024 22:02 Ответить
Нiколи такого не було ! i ось знову ...
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13.10.2024 20:21 Ответить
"Дронщиків", як і снайперів ніхто в полон не бере - ні ми, ні кацапи. Вони про це знали и мали битися до останнього.
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13.10.2024 20:22 Ответить
Повертайся, покажеш як треба.
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13.10.2024 20:27 Ответить
Тільки разом с тобою.
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13.10.2024 20:30 Ответить
Телепню , почитай чи було у них чим битися , потім тринди .
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13.10.2024 20:37 Ответить
У дронщиків завжди багато гранат і вибухівки. Можно було взорватись разом з москалями.
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13.10.2024 20:50 Ответить
Це ти такий хоробрий після самопідриву став ?
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13.10.2024 21:26 Ответить
Тоді не пишіть, що "мали..."
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13.10.2024 20:38 Ответить
Не всі можуть по комісарські застрелитися чи підірвати себе щоб ми в тилу були задоволені їх незламністю. Це не так легко як здається. До того ж ми не в Колізеї, а вони не гладіатори.
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13.10.2024 20:52 Ответить
А кого ви там у Нiмеччині берете?
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13.10.2024 21:11 Ответить
чтоб вас ****** чёрная болезнь косила каждый день.
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13.10.2024 20:25 Ответить
А в українських пансіонатах-таборах для росполонених,на замовлення полонених,терміново включають до меню салат олів"є,оселедця під шубою тощо. До наступної інспекції Червоного Хреста,кухарі навчаються готувати уху с расстєгаямі,щі,гурьєвскую кашу.....
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13.10.2024 20:50 Ответить
Нассыанальная еда мардвы: лажовые кши и тюря.
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14.10.2024 00:14 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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13.10.2024 20:56 Ответить
Десь хтось щось проїбав… русняві дронирозвідники з снайперами синхронно ліквідували суміжні пузиції які гарантували безпеку дронщикам …. цю посадку моніторили … раз зайшли з обох боків…
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13.10.2024 21:09 Ответить
Великий пройоб штабістів (напевно і не перший)...

А за це має бути робор польотів - вони тупуо приховали це все

"..."Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Джерело: ...."
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14.10.2024 10:08 Ответить
Коли це були поодинокі випадки, то можна було казати, що це, можливо, неналежний контроль з боку конкретного офіцера конкретного підрозділу. А коли ми бачимо що це вже відбувається масово, що це відбувається в різних підрозділах на полі бою в Запорізькій, Донецькій, Херсонській, Луганській областях, Курщині. І кількість таких вбивств продовжуває зростати,то ця тенденія вже свідчить про те, що рішення про такий злочин ухвалювалося на більш високому рівні, ніж керівник конкретного підрозділу . Це свідчить про зміну політики поводження з військовополоненими та віддання цих злочинних наказів з вищих єшелонів влади та військово-політичного керівництва краіни терориста....
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13.10.2024 21:30 Ответить
Здаватися в полон росіянам - вірна смерть. Сенс тоді ? Краще ще загинути в бою . . . Бо ж в полоні перед вбиством ще можуть і мордувати . . . Ну нафіг в полон потрапляти.
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13.10.2024 22:07 Ответить
З армією рашистської пітьми, що воює дикунськими тактиками, можна успішно боротись або більш досконалим озброєнням і технікою при дотриманні цивілізаційних законів, або якщо такого немає, то такими ж методами. Інакше перемоги не здобути.
Тож, в разі залишення України Заходом сам на сам з її смертельними ворогом українським воїнам нічого не залишиться як перетворитись на безжальних вбивць і тупих терористів-дикунів.
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13.10.2024 22:07 Ответить
Зачем в зеновостях светят лица бойцов, которые работают с дронами?
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13.10.2024 22:23 Ответить
Странно, что в цитате Мельника нет слова "пленных"
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13.10.2024 23:51 Ответить
Вічна слава Героям((. Сльози.
москалі не людського роду. Вони навіть не народ. Вони дике плем"я алкашів та дегенератів. Хай будуть прокляті навічно.
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14.10.2024 00:46 Ответить
Украинские дроноводы вернут русне в полной мере и с добавкой за такое отношение к коллегам.
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14.10.2024 01:07 Ответить
А НАШИМ ХЛОПЦЯМ НЕ РОЗПОВІДАЮТЬ ЩО КОЛИ ЙДУТЬ НА ШТУРМ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ НЕ БЕРУТЬ !!!??? Й ДЕ ПРИПАСИ !!!???
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14.10.2024 08:14 Ответить
 
 