Россияне расстреляли украинских пленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка на Курщине, - военный Мельник
Рашисты расстреляли украинских военнопленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка 10 октября.
Об этом написал командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько дней назад я обнародовал пост о прорыве россиян на Курском направлении, чем возмутил отдельных штабистов. Но, к большому сожалению, информация подтвердилась, подразделению БПЛА одной из Бригад все же пришлось вступить в бой и прогнозируемо этот бой проиграть", - отметил он.
И добавил, что "россияне расстреляли 9 наших хлопцев. Случай имел место 10 октября, когда противник пошел в массированный штурм на линии Любимовка - Новоивановка и сумел развить успех".
Также Мельник напомнил, что по информации в СМИ, операторы дронов были заложниками ситуации, поскольку по состоянию на обед 10.10.2024 с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из ВОПа, который находился в посадке, вел просто в чистое поле.
Как писал Цензор.НЕТ ранее, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине.
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До речі росіяни щось стали звіріти. Щось немає в останній рік повідомлення про захоплення в полон. Чи може всього не говорить військова цензура.
В будь-якому думаю, що всі події потрібно аналізувати і намагатися не повторювати помилок.
А роздягнути - то кацапи реально охрініли вже..
Щоб вас перекрючило..
То якщо з Німеччині погано видно. Можете долучитись донатами.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
А за це має бути робор польотів - вони тупуо приховали це все
"..."Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Джерело: ...."
Тож, в разі залишення України Заходом сам на сам з її смертельними ворогом українським воїнам нічого не залишиться як перетворитись на безжальних вбивць і тупих терористів-дикунів.
москалі не людського роду. Вони навіть не народ. Вони дике плем"я алкашів та дегенератів. Хай будуть прокляті навічно.