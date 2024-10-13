Россияне расстреляли украинских пленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка на Курщине, - военный Мельник

Рашисты расстреляли украинских военнопленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка 10 октября.

Об этом написал командир роты 47-й отдельной механизированной бригады Николай Мельник, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько дней назад я обнародовал пост о прорыве россиян на Курском направлении, чем возмутил отдельных штабистов. Но, к большому сожалению, информация подтвердилась, подразделению БПЛА одной из Бригад все же пришлось вступить в бой и прогнозируемо этот бой проиграть", - отметил он.

И добавил, что "россияне расстреляли 9 наших хлопцев. Случай имел место 10 октября, когда противник пошел в массированный штурм на линии Любимовка - Новоивановка и сумел развить успех".

Читайте: Возбуждено уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области, - Костин

Также Мельник напомнил, что по информации в СМИ, операторы дронов были заложниками ситуации, поскольку по состоянию на обед 10.10.2024 с обеих сторон посадки были силы противника, а выход из ВОПа, который находился в посадке, вел просто в чистое поле.

Как писал Цензор.НЕТ ранее, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине.

Читайте также: Лубинец обратился в ООН и МККК из-за расстрела россиянами 9 украинских военнопленных в Курской области