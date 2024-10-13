Росіяни розстріляли українських полонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка на Курщині, - військовий Мельник

Рашисти розстріляли українських військовополонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка 10 жовтня.

Про це написав командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Втім, на превеликий жаль, інформація підтвердилась, підрозділу БПЛА однієї з Бригад все ж довелось вступити в бій і прогнозовано цей бій програти", - зазначив він.

Та додав, що "росіяни розстріляли 9 наших хлопців. Випадок мав місце 10 жовтня, коли противник пішов в масований штурм на лінії Любимівка - Новоіванівка і зумів розвинути успіх".

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Також Мельник нагадав, що за інформацією в ЗМІ, оператори дронів були заручниками ситуації, адже станом на обід 10.10.2024 з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа, який знаходився в посадці вів просто в чисте поле.

Як писав Цензор.НЕТ раніше, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.

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