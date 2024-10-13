Росіяни розстріляли українських полонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка на Курщині, - військовий Мельник
Рашисти розстріляли українських військовополонених під час масованого штурму на лінії Любимівка - Новоіванівка 10 жовтня.
Про це написав командир роти 47-ї окремої механізованої бригади Микола Мельник, передає Цензор.НЕТ.
"Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Втім, на превеликий жаль, інформація підтвердилась, підрозділу БПЛА однієї з Бригад все ж довелось вступити в бій і прогнозовано цей бій програти", - зазначив він.
Та додав, що "росіяни розстріляли 9 наших хлопців. Випадок мав місце 10 жовтня, коли противник пішов в масований штурм на лінії Любимівка - Новоіванівка і зумів розвинути успіх".
Також Мельник нагадав, що за інформацією в ЗМІ, оператори дронів були заручниками ситуації, адже станом на обід 10.10.2024 з обох боків посадки були сили противника, а вихід з ВОПа, який знаходився в посадці вів просто в чисте поле.
Як писав Цензор.НЕТ раніше, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині.
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До речі росіяни щось стали звіріти. Щось немає в останній рік повідомлення про захоплення в полон. Чи може всього не говорить військова цензура.
В будь-якому думаю, що всі події потрібно аналізувати і намагатися не повторювати помилок.
А роздягнути - то кацапи реально охрініли вже..
Щоб вас перекрючило..
То якщо з Німеччині погано видно. Можете долучитись донатами.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
А за це має бути робор польотів - вони тупуо приховали це все
"..."Декілька днів назад я оприлюднив пост про прорив росіян на Курському напрямку, чим обурив окремих штабістів. Джерело: ...."
Тож, в разі залишення України Заходом сам на сам з її смертельними ворогом українським воїнам нічого не залишиться як перетворитись на безжальних вбивць і тупих терористів-дикунів.
москалі не людського роду. Вони навіть не народ. Вони дике плем"я алкашів та дегенератів. Хай будуть прокляті навічно.