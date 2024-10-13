Розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області, - Костін
Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених у Курській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", - написав він.
Нагадаємо, раніше у DeepState повідомили, що 10 жовтня російські війська розстріляли групу українських військовополонених у Курській області. Повідомляється, що розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.
Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.
Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів через розстріл російськими окупантами українських військовополонених
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Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо ******* хизуватися своїми "подвигами". А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни - Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його", - зазначили у ДШВ.
Військові наголосили, що у цьому випадку "хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло". Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Таку ж долю десантники пророкують й іншим окупантам з цієї бригади.