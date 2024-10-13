Розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області, - Костін

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли 9 полонених українських воїнів на Курщині, - DeepState

Нагадаємо, раніше у DeepState повідомили, що 10 жовтня російські війська розстріляли групу українських військовополонених у Курській області. Повідомляється, що розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів через розстріл російськими окупантами українських військовополонених