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Новини Війна
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Розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області, - Костін

Генпрокурор Андрій Костін про розстріл українських військовополонених

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти розстріляли 9 полонених українських воїнів на Курщині, - DeepState

Нагадаємо, раніше у DeepState повідомили, що 10 жовтня російські війська розстріляли групу українських військовополонених у Курській області. Повідомляється, що розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.

Крім того, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів через розстріл російськими окупантами українських військовополонених 

Автор: 

військовополонені (978) розстріл (269) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+8
Пока ви будете вести розслідування, кацапи розстріляють і вбють ще тисячі безбройних українців. Потрібна відповідна міра і потрібно зробити так як це робив Ізраїль - спочатку листівки скинути про причини таких мір, а потім влаштувати пекло в Белгороді, Курську, можна і в Москві.
Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
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13.10.2024 15:14
+2
мля, і це наш генплокулол повернувся нарешті з чергового відрядження на лазурку
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13.10.2024 15:22
+1
Не міжнародну спільноту треба закликати, а вирішувати проблему в першу чергу всередині країни. А наша позиція:
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
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13.10.2024 15:27
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Пока ви будете вести розслідування, кацапи розстріляють і вбють ще тисячі безбройних українців. Потрібна відповідна міра і потрібно зробити так як це робив Ізраїль - спочатку листівки скинути про причини таких мір, а потім влаштувати пекло в Белгороді, Курську, можна і в Москві.
Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
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13.10.2024 15:14 Відповісти
Було б чим ще те пекло здійснювати. Воїни і так бачачи ціль у мавік, думають, чи знищувати, чи хай ще поживе, через брак засобів ураження...
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13.10.2024 15:55 Відповісти
Поверь - хватает и Украина может заставить кацапов собирать свои внутренности по кустам и снимать с деревьев. Просто Украине хочется выглядеть в глазах мирового сообщества - культурно в отличии от рашистов.
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13.10.2024 17:35 Відповісти
мля, і це наш генплокулол повернувся нарешті з чергового відрядження на лазурку
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13.10.2024 15:22 Відповісти
Не міжнародну спільноту треба закликати, а вирішувати проблему в першу чергу всередині країни. А наша позиція:
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
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13.10.2024 15:27 Відповісти
Это головорезы со 155-й бригады морской пехоты из Тихоокеанцев отличаются,еще те убийцы,кажется они и в Буче отличились?
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13.10.2024 15:29 Відповісти
Патужно!
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13.10.2024 15:49 Відповісти
Наші десантники впіймали окупантів, які розстріляли дев'ятьох українських полонених.

"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо ******* хизуватися своїми "подвигами". А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни - Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його", - зазначили у ДШВ.

Військові наголосили, що у цьому випадку "хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло". Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Таку ж долю десантники пророкують й іншим окупантам з цієї бригади.
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13.10.2024 16:08 Відповісти
Эти уроды из155-й бригады кажется и до этого отличались своими зверствами
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13.10.2024 19:44 Відповісти
 
 