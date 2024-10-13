Сибіга щодо розстрілу окупантами українських військовополонених: Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про розстріл російськими окупантами українських військовополонених і закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.

Про це йдеться в дописі міністра в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають дедалі частішими", - написав він.

Також Сибіга нагадав, що за даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

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"Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів: видати ордери МКС на арешт російських палачів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", - закликав глава МЗС.

Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині. Повідомляється, що це сталося 10 жовтня, розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.

Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.