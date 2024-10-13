Сибіга щодо розстрілу окупантами українських військовополонених: Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на повідомлення про розстріл російськими окупантами українських військовополонених і закликав міжнародну спільноту вжити негайних заходів.
Про це йдеться в дописі міністра в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими є абсолютним варварством, грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Страти стають дедалі частішими", - написав він.
Також Сибіга нагадав, що за даними ООН, 95% військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.
"Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів: видати ордери МКС на арешт російських палачів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", - закликав глава МЗС.
Нагадаємо, за даними DeepState, війська РФ розстріляли групу полонених українських військових на Курщині. Повідомляється, що це сталося 10 жовтня, розстріляли дронщиків та суміжників у районі н.п. Зелений Шлях.
Своєю чергою уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже виразити стурбованність?
я розумію, що 73% цього не догнать.
ти коли мєнтам заявуподаєш (це те саме), коли вони не чухаються, що робитемеш?
а без заяви що робитимеш? а без заяви означає "тобі насрать".
І нехай передають до своїх президентів, що у них тєж руки у крові.
І все це у присутності закордонних ЗМІ
капля камінь точе. І незабаром влади ціх країн почнуть ігнорувати хутина
він повинен це голосно сказати, це його робота. без цієї формальності взагалі нічого не буде. без цієї формальності означає, що Україні пофіг.
вашу дитину побили, ви затягли у дупу язика і не сказали ні вчителю ні директрисі, і ходити ниєте по знайомим "ніхто не рухається за правду моєї дитини".
чи ви скажете, вчительці, директрисі інапишете про це поста, щоб усі знали??? а, балаболки колхозні?
Окупани вдарили по цивільній інфраструктурі - загинуло щонайменше 5-10-20 осіб
І так 3 роки і наше керівництво постійно опираеться на женевські конвенсії, замість того щоб вжити зворотніх заходів
Як вже насточортіла оця возня з женевськими конвенсіями які нічого не вирішують. Може пора вже діяти по іншому?
***** за потрібне спочатку на кацапів в Белгороді, Курську та інших міст які знаходяться біля кордонів з Україною скинути листівки з наступним змістом - Ваші солдати розстріляли беззбройних полонених + фото, Ваші війска вдарили по цивільному будинку і вбили таку чи таку кількість людей + фото і далі починати дронами нищити цивільну русню, нищити де попало - в авто, в будинках, в укриттях щоб та падаль яка розстрілює військових знали що це їм вілізе в пять разів дорожче.
Може себізі треба було запропонувати їм або там або тут?
росія це країна терорист,що від них ще можна чекати?
це війна, тормозе. і окрім того це щойно сталося. спочатку повинно бути розслування. чи і тебе можна без рохслування наказати. а може і командирів теж немає.
А що певно краще - то це відновлення Конституції і вибори. Українці не довіряють зеленій владі.
чи теж адепт нелегітимності Зелі, як русскомозгліє?
чесно, мене цікавить психотип, ти прикольний екземплярчик. хоббі тіпа, збирати таких як ти туплячих на рівному місці. я так вільний час провожу. і ти в моїх тенетах