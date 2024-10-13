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Сибига о расстреле оккупантами украинских военнопленных: Международное сообщество должно принять немедленные меры

Сибіга про розстріл окупантами українських військовополонених

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на сообщение о расстреле российскими оккупантами украинских военнопленных и призвал международное сообщество принять немедленные меры.

Об этом говорится в заметке министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни становятся все более частыми", - написал он.

Также Сибига напомнил, что по данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли 9 пленных украинских воинов на Курщине, - DeepState

"Международное сообщество должно принять немедленные меры: выдать ордера МУС на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", - призвал глава МИД.

Напомним, по данным DeepState, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине. Сообщается, что это произошло 10 октября, расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Автор: 

военнопленные (1109) расстрел (505) Сибига Андрей (473)


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Топ комментарии
+14
А ви що для цього робите? Нешановна влада
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13.10.2024 13:24
+11
да-ана вискажет ачєрєдноє занепокоєне занепокоєння...
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13.10.2024 13:23
+8
Як і в попередніх випадках? Ну висловлять занепокоєння - і що?
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13.10.2024 13:26
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да-ана вискажет ачєрєдноє занепокоєне занепокоєння...
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13.10.2024 13:23 Ответить
так, для особливо неосвічених в міжнародному праві - він повинен це заявити! що буде потім, інше питання. без цієї заяви ніхто не чухатеметься. а так є надія.
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13.10.2024 13:27 Ответить
Не заява, а лише допис.Зараз усі як зачухатемуться після нього.
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13.10.2024 13:33 Ответить
це у тебе лише допис, бо ти ніхто для світу. а він аж цілий міністр закордонних справ.
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13.10.2024 14:04 Ответить
А ти я бачу як кацап, знаєш більше ніж у сусідів чим сами сусіди.
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13.10.2024 16:12 Ответить
Саня, у тебе висновки як у селюка.
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15.10.2024 10:12 Ответить
Допис в соцмережі-непонятна заява
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13.10.2024 13:38 Ответить
від тебе - непонятна. від нього- як раз норм. він же посадовець. піддано розголосу, дурню.
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13.10.2024 14:03 Ответить
Серйозно?і на підставі цієї заяви в "соцмережі х" далі що?Може він засідання ради безпеки оон скликає(лубинець кажись скликає)?Він же написав і забув.
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13.10.2024 14:49 Ответить
заява зроблена через держслужюовий аккаунт, не вадливо на якій платформі. головне зроблена. тепер повинна бути реакція тих, до кого звернулися. якщо вона вас не удовлетворить, тоді гавкайте.
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13.10.2024 15:04 Ответить
Міжнародна спільнота навіть бровою не поведе - ім пох
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13.10.2024 13:23 Ответить
ну якщо мовчати, то явно ніхто нічого не робитиме. якщо тобі робити боляче і ти терпітемеш, не оратимеш - то ніхто не рухнеться тобі допомогти.
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13.10.2024 13:29 Ответить
Занепокоєння! - якби занепокоєння підсилили 100 Томагавків
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13.10.2024 13:37 Ответить
ще раз особливо обдарованим непонімам - ця формальність повинна відбутися. без неї точно не буде руху.
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13.10.2024 14:05 Ответить
А ви що для цього робите? Нешановна влада
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13.10.2024 13:24 Ответить
... нешанована ? Ублюдки !!!!
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13.10.2024 13:59 Ответить
Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів Джерело:

Невже виразити стурбованність?
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13.10.2024 13:24 Ответить
Ні повинна виразити глибоку стурбованість .
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13.10.2024 13:41 Ответить
Та ні. Вона закличе обидві сторони дотримуватися (й далі за шаблоном).
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13.10.2024 14:23 Ответить
Як і в попередніх випадках? Ну висловлять занепокоєння - і що?
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13.10.2024 13:26 Ответить
а без цієї заяви - о, дурні українці не нявкають, чого нам паритись хоч і на заяви.
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13.10.2024 13:30 Ответить
"Відреагував в соцмережі Х"?І що далі?Реагувальщик фіговий?
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13.10.2024 13:37 Ответить
ні, це ти баран сільський. він мусить робити заяви, і соцмережі в тому числі зараз нормальне місце для виконання своїх прямих обов"язків. раз моватиме, то Україна болт поклала.
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13.10.2024 14:07 Ответить
мовчатиме
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13.10.2024 14:13 Ответить
Заявив,далі його дії?Шіска єрмаківська написала "стурбованість" і одразу забула
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13.10.2024 14:51 Ответить
формальність виконана - піддано розголосу.
я розумію, що 73% цього не догнать.

ти коли мєнтам заявуподаєш (це те саме), коли вони не чухаються, що робитемеш?
а без заяви що робитимеш? а без заяви означає "тобі насрать".
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13.10.2024 15:02 Ответить
Международное сообщество: "Ну-ну-ну, Вова".
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13.10.2024 13:44 Ответить
не "ну-ну" а "аяяй" і бігом памперси міняти - бо вже всрались від висловленого зауваження
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13.10.2024 13:53 Ответить
Після кожного розстрілу треба визивати послів Індії Ірану КНДР КНР Куби Бразилії Мексиці і пр друзів ***** до МЗС І ГОДИНАМИ ПОКАЗУВАТИ ФОТО ЗВЕРСТВ КАЦАПІВ.
І нехай передають до своїх президентів, що у них тєж руки у крові.
І все це у присутності закордонних ЗМІ

капля камінь точе. І незабаром влади ціх країн почнуть ігнорувати хутина
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13.10.2024 13:44 Ответить
скоты ,когда вас уже будут не брать в полон ???!!!!(((
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13.10.2024 13:47 Ответить
а, українці нехай мучаються у полоні?
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13.10.2024 14:19 Ответить
Ще одне гіффно виявило занепокоєння
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13.10.2024 13:50 Ответить
це ти малорозвинуте налапало на підлогу комент: це формальність, він повинен про це заявити, основне буде після заяви - отоді вже ний про відсутність реакції світу.
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13.10.2024 14:15 Ответить
Око за око, з кацапами тільки так
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13.10.2024 13:52 Ответить
Вжити негайних заходів? Яких? Якщо з міжнародною спільнотою все зрозуміло. Набір чмошників та куколдів.
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13.10.2024 13:59 Ответить
це у коментах набір ляпальщиків як корова на асфальт.
він повинен це голосно сказати, це його робота. без цієї формальності взагалі нічого не буде. без цієї формальності означає, що Україні пофіг.
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13.10.2024 14:35 Ответить
Сибіга вроді дає команду міжнародній спільноті про негайні її дії, в той самий час ,на початку війни ця ж міжнародна спільнота вказала "зепоцріоту" прибрати рашистську агентуру з України із поїменним переліком.До сьогодні "зелена глуш й рашистська агентура "
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13.10.2024 14:05 Ответить
Солі ви їм на хвіст насипите, імпотенти зелені.
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13.10.2024 14:09 Ответить
ну по твоєму бабсському коменту скажу наступне: далеким від міжнарожної політикам ляпалкам краще маструбувати, а ніж по клаві стукати. щоб не демонструвати свою пусту макітру.
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13.10.2024 14:17 Ответить
Видно, що ти міжнародний політик, клоун недорозвинений. Навіть писати грамотно не навчилося
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13.10.2024 14:48 Ответить
хахаха, ти відгавкалася, як школярка - тебе возудили дві букви сс? це твій максимум? ти щойно ще раз продемонструвала свою тупість - ти окучила критику тобі лише на рівні букв. знаєш, якщо тебе вчили буквам 9 років у школі, то це не велике досягнення, звіри в цирку швидше вчаться.
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13.10.2024 15:07 Ответить
Мавпа лісова, тебе часом не Оксеном батьки-ідіоти назвали при народженні? Написало багато букв, а що сказати хотіло фіг зрозумієш.
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13.10.2024 15:19 Ответить
ну це ж не моя проблема, що ти не окучуєш написане. якщо ти в книжці бачиш фігу, автор винуватий, чи ти слабенький мозком?
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13.10.2024 15:31 Ответить
для особливо обдарованих триндичих цього чату:
вашу дитину побили, ви затягли у дупу язика і не сказали ні вчителю ні директрисі, і ходити ниєте по знайомим "ніхто не рухається за правду моєї дитини".
чи ви скажете, вчительці, директрисі інапишете про це поста, щоб усі знали??? а, балаболки колхозні?
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13.10.2024 14:10 Ответить
Окупанти розстріляли 9 полонених українських воїнів на Курщині, - DeepState
Окупани вдарили по цивільній інфраструктурі - загинуло щонайменше 5-10-20 осіб
І так 3 роки і наше керівництво постійно опираеться на женевські конвенсії, замість того щоб вжити зворотніх заходів

Як вже насточортіла оця возня з женевськими конвенсіями які нічого не вирішують. Може пора вже діяти по іншому?
***** за потрібне спочатку на кацапів в Белгороді, Курську та інших міст які знаходяться біля кордонів з Україною скинути листівки з наступним змістом - Ваші солдати розстріляли беззбройних полонених + фото, Ваші війска вдарили по цивільному будинку і вбили таку чи таку кількість людей + фото і далі починати дронами нищити цивільну русню, нищити де попало - в авто, в будинках, в укриттях щоб та падаль яка розстрілює військових знали що це їм вілізе в пять разів дорожче.
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13.10.2024 14:15 Ответить
Русня проводить геноцид проти українського народу. Про це свідчить усе - розстріли, викрадання дітей, цілеспрямовані удари ракетами та дронами по цивільним. Тому для захисту нації в такій війні повинна діяти інакша модель протистояння. Нищити цивільне населення ворога і чим більше тим краще, але перед цим обовязково скидати на голови цивільних кацапів листівки про причини такого явища.
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13.10.2024 14:22 Ответить
тіки так вони зрозуміють що роблять
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13.10.2024 14:32 Ответить
Притому у рфії спокійно існує приставництво Червоного хреста,різні організації від сраООН,як і в нас в країні.
Може себізі треба було запропонувати їм або там або тут?
росія це країна терорист,що від них ще можна чекати?
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13.10.2024 14:16 Ответить
так само як у твоїх сусідів існує своє право у їхній квартирі. ти ж свого носа туди не суєш напряму? через ментів і інші установи.
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13.10.2024 14:20 Ответить
доречі, Золкін зробив рознос київському хресту. рекція хреста була за принципом "ніщій долго ізвінялся, пальце опу затьікал"
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13.10.2024 14:28 Ответить
Українська спільнота повинна вжити заходів - ростріляти у відповідь кацапських військовополених і зняти це все на камеру!
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13.10.2024 14:19 Ответить
тю, щоб не дали більше відськової підтримки? класна порада. русске мясо і так своїми лякане запінюваннм і відрізанням яєць. і їм і так ростріл цих хлопців покажуть, як то українці з русскомозглим мясом зробили. там усьо по феншую.
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13.10.2024 14:22 Ответить
На Геноцид потрібно відповідати геноцидом. На вбивство мирних - потрібно відповідати вбивством мирних, на розстріл полонених - потрібно відповідати розстрілом полонених. Клин вибивається клином.
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13.10.2024 14:26 Ответить
це підхід москалів. ти їх копіюєш - нач сам колхозний москаль.
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13.10.2024 14:29 Ответить
В питанні виживання - або вони нас, або ми їх. Русня проводить не просто війну заради політичних цілей, русня проводить геноцид заради знищення українського народу. Відповідь України у військовому плані має бути зовсім інакшою.
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13.10.2024 14:40 Ответить
знайди інший шлях. ви лохи совкові окрім реміняки по сраці своєї дитини на більше не спроможні.
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13.10.2024 15:08 Ответить
А яке понесли покарання командири, які допустили взяття в полон довірених їм солдат
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13.10.2024 14:30 Ответить
ще один наляпав як корова на асфальт.
це війна, тормозе. і окрім того це щойно сталося. спочатку повинно бути розслування. чи і тебе можна без рохслування наказати. а може і командирів теж немає.
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13.10.2024 14:33 Ответить
Це не війна - це Геноцид
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13.10.2024 14:41 Ответить
у війни багато облич. ти знов наляпав як тєлушка.
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13.10.2024 15:10 Ответить
Клоун. Ті відрізняєш навмисні військові злочини від випадкових? Розстріл це не випадковість, регулярні удари по цівільним будинкам, викрадання дітей - це не випадковість. Це форма геноциду. Тому "війна" тут має останнє значення.
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13.10.2024 15:20 Ответить
ти не в той степ пішов, ляпотун. не важливо, що робиш ти, чи світова спільнота - вона кацапам не указ. розкажи про твої фантазії вирішення проблеми. до речі, як проблема звучить хоть? можеш сформулювати, осилиш?
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13.10.2024 15:26 Ответить
почекайте, ось Гутеріш поїде в мацкву на саміт БРІКС, пожме там руку пуйлу і усе як є йому доповість. прийшов час вже вголос говорити про абсурдність ООН та Червоного Хреста та подібних організацій, що втратили свої принципи навіть якщо й мали їх колись і перетворилися в роздуті бюрократичні клоаки.
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13.10.2024 14:46 Ответить
Невідомо, що гірше - розстріл, чи кількарічне катування у полоні з необов'язковим щасливим кінцем.

А що певно краще - то це відновлення Конституції і вибори. Українці не довіряють зеленій владі.
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13.10.2024 14:54 Ответить
Залужний виграє в одні ворота ще у першому турі
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13.10.2024 15:25 Ответить
не виграє, зелені не згадують про нього жодного слова у своїх ЗМІ. Більшість народу вже забули як він називається
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13.10.2024 15:31 Ответить
Це вам так хочеться. Мабуть накрались, як Крупа, а відповідати лячно
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13.10.2024 15:35 Ответить
Хіба Залужний казав, що балотуватиметься у президенти? Його слова нема. Його передвиборчої програми немає. Як закінчити війну та повернути території по Залужному немає. Хто це все Залужному фінансуватиме, теж невідомо......
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13.10.2024 15:40 Ответить
Сьогодні нема слів "хочу- не хочу". Сьогодні є слово - треба. У пана Валерія рейтинг рекордний. Юля його підтримує. А все інше українці зроблять за нього. Гроші за день зберуть. Йому навіть не треба з Британії до своєї перемоги повертатись
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13.10.2024 16:00 Ответить
Хай краще Юля не підтримує. Бо знову буде "фсьо прапала".
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13.10.2024 19:13 Ответить
вибори під час війни заборонені. закінчи війну тоді роби вибори.
чи теж адепт нелегітимності Зелі, як русскомозгліє?
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13.10.2024 15:11 Ответить
Брехня на брехні і брехньою поганяє. Влада крутить Конституцією, як циган сонцем. Знищила КС, вигадала якісь причини, щоб красти і гадити, гадити і красти. Довіри в суспільстві у зеленої влади НУЛЬ. Платні тролі на вибори не ходять.
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13.10.2024 15:21 Ответить
тю, так нічого ж не змінилося. усі влади такі. бо українці такі. у владу ідуть звідки? з населення. а населення 73%номозгле.
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13.10.2024 15:28 Ответить
Знову брехня. 73% - фейк. За зелених було не більше 20%
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13.10.2024 15:34 Ответить
докажи. я користуюся офіційними даними. а ти ******
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13.10.2024 15:34 Ответить
а в цілому, нехай буде 20%, ти лише ще більше себе принизив.
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13.10.2024 15:50 Ответить
Ти вже щось заробив. Йди за помиями, що олігархи дають
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13.10.2024 16:02 Ответить
ти змінюєш тему, бо не тягнеш основну? як типово.
чесно, мене цікавить психотип, ти прикольний екземплярчик. хоббі тіпа, збирати таких як ти туплячих на рівному місці. я так вільний час провожу. і ти в моїх тенетах
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13.10.2024 16:06 Ответить
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13.10.2024 16:08 Ответить
бравий песик, а ну ще голос!
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13.10.2024 16:10 Ответить
В укр. угрупуванні в Курській обл. панує хаос. Ця тенденція на всіх напрямках. Як під Угледаром, коли досі нема наказу на відхід(!!!), так і на інших напрямках, коли сусідні підрозділи не мають комунікації між собою, а спілкуються через генштаб. Ця совдепівщина могла стати наслідком захоплення центру керування безпілотниками і їх загибелі в Курській обл. Цілком вірогідно, що у цій трагедії відіграло роль українське керівництво, що приховано працює на РФ.
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13.10.2024 15:14 Ответить
так українці є хвасталися, що надали право вирушвати команлирам боєвої групи безпосередньо. так який наказ тобі повинні дати, з Києва? чого тоді командирів тут один хоче наказувати?
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13.10.2024 15:22 Ответить
Пан користується гугл перекладачем?
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13.10.2024 15:28 Ответить
хибодруками, примітивненький ти мій екземплярчик - на клаві букви ці поряд, подивися на свою.
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13.10.2024 15:32 Ответить
І тут нам щось винні, щось замість нас повинні зробити. А ви на кой там наверху?!
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13.10.2024 15:30 Ответить
це формальність. а для 73%номозглих - срач
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13.10.2024 15:33 Ответить
А шо второй члєн ставки мовчить ?
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13.10.2024 19:35 Ответить
 
 