Сибига о расстреле оккупантами украинских военнопленных: Международное сообщество должно принять немедленные меры

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на сообщение о расстреле российскими оккупантами украинских военнопленных и призвал международное сообщество принять немедленные меры.

Об этом говорится в заметке министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни становятся все более частыми", - написал он.

Также Сибига напомнил, что по данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.

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"Международное сообщество должно принять немедленные меры: выдать ордера МУС на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", - призвал глава МИД.

Напомним, по данным DeepState, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине. Сообщается, что это произошло 10 октября, расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.