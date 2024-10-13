Сибига о расстреле оккупантами украинских военнопленных: Международное сообщество должно принять немедленные меры
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на сообщение о расстреле российскими оккупантами украинских военнопленных и призвал международное сообщество принять немедленные меры.
Об этом говорится в заметке министра в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Жестокое обращение России с украинскими военнопленными является абсолютным варварством, грубым нарушением международного гуманитарного права, законов и обычаев войны. Казни становятся все более частыми", - написал он.
Также Сибига напомнил, что по данным ООН, 95% военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей.
"Международное сообщество должно принять немедленные меры: выдать ордера МУС на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", - призвал глава МИД.
Напомним, по данным DeepState, войска РФ расстреляли группу пленных украинских военных на Курщине. Сообщается, что это произошло 10 октября, расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.
В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.
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Невже виразити стурбованність?
я розумію, що 73% цього не догнать.
ти коли мєнтам заявуподаєш (це те саме), коли вони не чухаються, що робитемеш?
а без заяви що робитимеш? а без заяви означає "тобі насрать".
І нехай передають до своїх президентів, що у них тєж руки у крові.
І все це у присутності закордонних ЗМІ
капля камінь точе. І незабаром влади ціх країн почнуть ігнорувати хутина
він повинен це голосно сказати, це його робота. без цієї формальності взагалі нічого не буде. без цієї формальності означає, що Україні пофіг.
вашу дитину побили, ви затягли у дупу язика і не сказали ні вчителю ні директрисі, і ходити ниєте по знайомим "ніхто не рухається за правду моєї дитини".
чи ви скажете, вчительці, директрисі інапишете про це поста, щоб усі знали??? а, балаболки колхозні?
Окупани вдарили по цивільній інфраструктурі - загинуло щонайменше 5-10-20 осіб
І так 3 роки і наше керівництво постійно опираеться на женевські конвенсії, замість того щоб вжити зворотніх заходів
Як вже насточортіла оця возня з женевськими конвенсіями які нічого не вирішують. Може пора вже діяти по іншому?
***** за потрібне спочатку на кацапів в Белгороді, Курську та інших міст які знаходяться біля кордонів з Україною скинути листівки з наступним змістом - Ваші солдати розстріляли беззбройних полонених + фото, Ваші війска вдарили по цивільному будинку і вбили таку чи таку кількість людей + фото і далі починати дронами нищити цивільну русню, нищити де попало - в авто, в будинках, в укриттях щоб та падаль яка розстрілює військових знали що це їм вілізе в пять разів дорожче.
Може себізі треба було запропонувати їм або там або тут?
росія це країна терорист,що від них ще можна чекати?
це війна, тормозе. і окрім того це щойно сталося. спочатку повинно бути розслування. чи і тебе можна без рохслування наказати. а може і командирів теж немає.
А що певно краще - то це відновлення Конституції і вибори. Українці не довіряють зеленій владі.
чи теж адепт нелегітимності Зелі, як русскомозгліє?
чесно, мене цікавить психотип, ти прикольний екземплярчик. хоббі тіпа, збирати таких як ти туплячих на рівному місці. я так вільний час провожу. і ти в моїх тенетах