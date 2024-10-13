РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13532 посетителя онлайн
Новости Война
2 552 10

Возбуждено уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области, - Костин

Генпрокурор Андрій Костін про розстріл українських військовополонених

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - написал он.

Также смотрите: Оккупант закладывает под себя гранату и убивает себя на поле боя на Покровском направлении. ВИДЕО

Напомним, ранее в DeepState сообщили, что 10 октября российские войска расстреляли группу украинских военнопленных в Курской области. Сообщается, что расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных

Автор: 

военнопленные (1113) расстрел (505) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Пока ви будете вести розслідування, кацапи розстріляють і вбють ще тисячі безбройних українців. Потрібна відповідна міра і потрібно зробити так як це робив Ізраїль - спочатку листівки скинути про причини таких мір, а потім влаштувати пекло в Белгороді, Курську, можна і в Москві.
Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
показать весь комментарий
13.10.2024 15:14
+2
мля, і це наш генплокулол повернувся нарешті з чергового відрядження на лазурку
показать весь комментарий
13.10.2024 15:22
+1
Не міжнародну спільноту треба закликати, а вирішувати проблему в першу чергу всередині країни. А наша позиція:
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
показать весь комментарий
13.10.2024 15:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пока ви будете вести розслідування, кацапи розстріляють і вбють ще тисячі безбройних українців. Потрібна відповідна міра і потрібно зробити так як це робив Ізраїль - спочатку листівки скинути про причини таких мір, а потім влаштувати пекло в Белгороді, Курську, можна і в Москві.
Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
показать весь комментарий
13.10.2024 15:14 Ответить
Було б чим ще те пекло здійснювати. Воїни і так бачачи ціль у мавік, думають, чи знищувати, чи хай ще поживе, через брак засобів ураження...
показать весь комментарий
13.10.2024 15:55 Ответить
Поверь - хватает и Украина может заставить кацапов собирать свои внутренности по кустам и снимать с деревьев. Просто Украине хочется выглядеть в глазах мирового сообщества - культурно в отличии от рашистов.
показать весь комментарий
13.10.2024 17:35 Ответить
мля, і це наш генплокулол повернувся нарешті з чергового відрядження на лазурку
показать весь комментарий
13.10.2024 15:22 Ответить
Не міжнародну спільноту треба закликати, а вирішувати проблему в першу чергу всередині країни. А наша позиція:
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
показать весь комментарий
13.10.2024 15:27 Ответить
Это головорезы со 155-й бригады морской пехоты из Тихоокеанцев отличаются,еще те убийцы,кажется они и в Буче отличились?
показать весь комментарий
13.10.2024 15:29 Ответить
Патужно!
показать весь комментарий
13.10.2024 15:49 Ответить
Наші десантники впіймали окупантів, які розстріляли дев'ятьох українських полонених.

"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо ******* хизуватися своїми "подвигами". А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни - Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його", - зазначили у ДШВ.

Військові наголосили, що у цьому випадку "хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло". Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Таку ж долю десантники пророкують й іншим окупантам з цієї бригади.
показать весь комментарий
13.10.2024 16:08 Ответить
Эти уроды из155-й бригады кажется и до этого отличались своими зверствами
показать весь комментарий
13.10.2024 19:44 Ответить
 
 