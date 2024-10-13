Возбуждено уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области, - Костин
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - написал он.
Напомним, ранее в DeepState сообщили, что 10 октября российские войска расстреляли группу украинских военнопленных в Курской области. Сообщается, что расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.
В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных
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Таким чином кацапи дізнаються чим займається путінська армія в Україні, по друге до оккупантів дойде що за всі злочини є відповідальність.
"І серед вітрів ми не чуєм щурів
Які прогризають нам дно".
Суспільство поділено, як ніколи, а в нас відповідальність несуть виключно звичайні громадяни, або безхребетний Захід. Хоча хто винен, коли "ми зробили їх(себе) разом".
"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, які особливо ******* хизуватися своїми "подвигами". А саме: знущанням з полонених, а також розстрілів тих українських військовослужбовців, хто опинившись в безвиході, здався в полон. Полонених в усьому світі захищає право війни - Женевські конвенції. Але російським нікчемам на міжнародне гуманітарне право глибоко начхати, тому вони грубо й цинічно порушують його", - зазначили у ДШВ.
Військові наголосили, що у цьому випадку "хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло". Зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Таку ж долю десантники пророкують й іншим окупантам з цієї бригади.