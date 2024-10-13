Возбуждено уголовное производство по вероятному расстрелу 9 украинских военнопленных в Курской области, - Костин

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", - написал он.

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Напомним, ранее в DeepState сообщили, что 10 октября российские войска расстреляли группу украинских военнопленных в Курской области. Сообщается, что расстреляли дронщиков и смежников в районе н.п. Зеленый Путь.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК относительно расстрела 9 украинских военнопленных в Курской области.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал международное сообщество принять немедленные меры из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных