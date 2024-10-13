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Оккупант закладывает под себя гранату и убивает себя на поле боя на Покровском направлении. ВИДЕО

Раненый российский солдат самоликвидировался с помощью гранаты на Покровском направлении Донецкой области.

Это зафиксировали аэроразведчики 110-й отдельной механизированной бригады имени Генерала Хорунжего Марка Безручко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19592) самоубийство (1011) 110 отдельная механизированная бригада (110)


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Топ комментарии
+15
Перестаньте робити новини з оцього. Кацапи-це тля. Якби мінімум сотня цих істот підірвали себе водночас --оце діло.
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13.10.2024 15:27
+5
В полон не здався
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13.10.2024 17:02
+3
... гордый "Варяг"!
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13.10.2024 17:11
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Перестаньте робити новини з оцього. Кацапи-це тля. Якби мінімум сотня цих істот підірвали себе водночас --оце діло.
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13.10.2024 15:27 Ответить
не не..це не новина..це для душі..Нехай роблять дуже добре діе..дякую!))
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14.10.2024 00:22 Ответить
Напівпрозорою емблемою наїжджати безупину - це щоб краще розгледіти?
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13.10.2024 16:03 Ответить
В полон не здався
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13.10.2024 17:02 Ответить
Він просто знав, що до полону не дотягне - здохне в стражданнях, ось тому і підірвався.

А, випадково, не пам'ятаєш кількість росіян, що в полон залюбки здавалися в Курській області?
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13.10.2024 17:10 Ответить
Наших в рази бiльше у них в полонi, чим навпаки. Буйова арифметика, на жаль.
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13.10.2024 17:29 Ответить
Суто за рахунок цивільних.
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15.10.2024 09:41 Ответить
... гордый "Варяг"!
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13.10.2024 17:11 Ответить
Правильне рішення . москалі беріть приклад і ви не будете мучитись і ми з'економим боєзапас .
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13.10.2024 18:31 Ответить
Чого було пхатися до Украіни ,
адже потрібно було повіситися
у себе на кацапії
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14.10.2024 00:34 Ответить
НЕОБХОДИМО В ООН ВСЕХ РОССИЯН ПРИЗНАТЬ СКЛОННЫМИ К СУЕЦИДУ !!!
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14.10.2024 07:29 Ответить
 
 