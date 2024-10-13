Оккупант закладывает под себя гранату и убивает себя на поле боя на Покровском направлении. ВИДЕО
Раненый российский солдат самоликвидировался с помощью гранаты на Покровском направлении Донецкой области.
Это зафиксировали аэроразведчики 110-й отдельной механизированной бригады имени Генерала Хорунжего Марка Безручко, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+15 Gary Grant
показать весь комментарий13.10.2024 15:27 Ссылка
+5 Andrijmak63
показать весь комментарий13.10.2024 17:02 Ссылка
+3 Nick Nemo
показать весь комментарий13.10.2024 17:11 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А, випадково, не пам'ятаєш кількість росіян, що в полон залюбки здавалися в Курській області?
адже потрібно було повіситися
у себе на кацапії