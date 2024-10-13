Окупант закладає під себе гранату й укорочує собі віку на полі бою на Покровському напрямку. ВIДЕО
Поранений російський солдат самоліквідувався за допомогою гранати на Покровському напрямку Донецької області.
Це зафіксували аеророзвідники 110-ої окремої механізованої бригади імені Генерала Хорунжого Марка Безручка, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Gary Grant
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+5 Andrijmak63
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+3 Nick Nemo
показати весь коментар13.10.2024 17:11 Посилання
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А, випадково, не пам'ятаєш кількість росіян, що в полон залюбки здавалися в Курській області?
адже потрібно було повіситися
у себе на кацапії