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Окупант закладає під себе гранату й укорочує собі віку на полі бою на Покровському напрямку. ВIДЕО

Поранений російський солдат самоліквідувався за допомогою гранати на Покровському напрямку Донецької області.

Це зафіксували аеророзвідники 110-ої окремої механізованої бригади імені Генерала Хорунжого Марка Безручка, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці спецпризначення "Азов" вночі атакують окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) самогубство (645) 110 окрема механізована бригада (112)


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Топ коментарі
+15
Перестаньте робити новини з оцього. Кацапи-це тля. Якби мінімум сотня цих істот підірвали себе водночас --оце діло.
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13.10.2024 15:27
+5
В полон не здався
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13.10.2024 17:02
+3
... гордый "Варяг"!
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13.10.2024 17:11
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Перестаньте робити новини з оцього. Кацапи-це тля. Якби мінімум сотня цих істот підірвали себе водночас --оце діло.
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13.10.2024 15:27 Відповісти
не не..це не новина..це для душі..Нехай роблять дуже добре діе..дякую!))
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14.10.2024 00:22 Відповісти
Напівпрозорою емблемою наїжджати безупину - це щоб краще розгледіти?
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13.10.2024 16:03 Відповісти
В полон не здався
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13.10.2024 17:02 Відповісти
Він просто знав, що до полону не дотягне - здохне в стражданнях, ось тому і підірвався.

А, випадково, не пам'ятаєш кількість росіян, що в полон залюбки здавалися в Курській області?
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13.10.2024 17:10 Відповісти
Наших в рази бiльше у них в полонi, чим навпаки. Буйова арифметика, на жаль.
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13.10.2024 17:29 Відповісти
Суто за рахунок цивільних.
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15.10.2024 09:41 Відповісти
... гордый "Варяг"!
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13.10.2024 17:11 Відповісти
Правильне рішення . москалі беріть приклад і ви не будете мучитись і ми з'економим боєзапас .
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13.10.2024 18:31 Відповісти
Чого було пхатися до Украіни ,
адже потрібно було повіситися
у себе на кацапії
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14.10.2024 00:34 Відповісти
НЕОБХОДИМО В ООН ВСЕХ РОССИЯН ПРИЗНАТЬ СКЛОННЫМИ К СУЕЦИДУ !!!
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14.10.2024 07:29 Відповісти
 
 