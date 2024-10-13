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Бійці спецпризначення "Азов" вночі атакують окупантів на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Денні "м'ясні штурми" ворог замінює на тактику малих груп вночі. Окупанти намагаються непомітно наблизитись до позицій Сил оборони, накопичити особовий склад і завдати удару. До знищення таких груп залучені оператори ударних БпЛА "Азову". 

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України на Торецькому напрямку показали успішну роботу по ворогу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 72 ОМБр знищили льох, де переховувалися російські загарбники. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) Азов (784)


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