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Бійці 72 ОМБр знищили льох, де переховувалися російські загарбники. ВIДЕО

Оператор безпілотника 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців атакували льох, де переховувалися російські загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Удар припав прямо в ціль, і потужний вибух розніс укриття - від підвалу та його непроханих гостей не залишилося й сліду", - додали у публікації.

Також дивіться: Із прифронтової зони поблизу Покровська евакуювали 12 людей, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4046) 72 окрема механізована бригада (246)


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13.10.2024 10:54 Відповісти
замкнутий простір , всім хто там був піздєц
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13.10.2024 11:51 Відповісти
не хіло приніс в "льох"
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13.10.2024 11:53 Відповісти
Вдобно.
Довго не спортяться!
Ги...
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13.10.2024 16:21 Відповісти
 
 