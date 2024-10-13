Бійці 72 ОМБр знищили льох, де переховувалися російські загарбники. ВIДЕО

Оператор безпілотника 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців атакували льох, де переховувалися російські загарбники.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"Удар припав прямо в ціль, і потужний вибух розніс укриття - від підвалу та його непроханих гостей не залишилося й сліду", - додали у публікації.

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