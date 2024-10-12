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Із прифронтової зони поблизу Покровська евакуювали 12 людей, - ДСНС. ВIДЕО

У Покровській громаді Донецької області триває евакуація цивільного населення. Від початку цього тижня рятувальники евакуювали 12 людей з прифронтової зони поблизу обстрілюваного росіянами Покровська.

Про це повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку тижня рятувальники Донеччини евакуювали 12 осіб з Покровського району, з них дві особи з обмеженими фізичними можливостями", - розповіли рятувальники.

У ДСНС закликали місцевих мешканців евакуюватися для збереження життя.

"Шановні громадяни! Не ризикуйте своїм життям - евакуюйтеся!", - наголосили у відомстві.

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Автор: 

евакуація (2335) Донецька область (8734) Покровськ (663)


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А куди? Чи дасть держава місце де жити? Зараз осінь.
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12.10.2024 23:27 Відповісти
аж плачу до чего ж мы человечные, боже береги нас, наших ребят и всю УКРАИНУ.
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12.10.2024 23:28 Відповісти
 
 