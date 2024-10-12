Із прифронтової зони поблизу Покровська евакуювали 12 людей, - ДСНС. ВIДЕО
У Покровській громаді Донецької області триває евакуація цивільного населення. Від початку цього тижня рятувальники евакуювали 12 людей з прифронтової зони поблизу обстрілюваного росіянами Покровська.
Про це повідомила ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"З початку тижня рятувальники Донеччини евакуювали 12 осіб з Покровського району, з них дві особи з обмеженими фізичними можливостями", - розповіли рятувальники.
У ДСНС закликали місцевих мешканців евакуюватися для збереження життя.
"Шановні громадяни! Не ризикуйте своїм життям - евакуюйтеся!", - наголосили у відомстві.
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Людмила Полякова #573716
показати весь коментар12.10.2024 23:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар12.10.2024 23:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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