Из прифронтовой зоны вблизи Покровска эвакуировали 12 человек, - ГСЧС. ВИДЕО
В Покровской громаде Донецкой области продолжается эвакуация гражданского населения. С начала этой недели спасатели эвакуировали 12 человек из прифронтовой зоны вблизи обстреливаемого россиянами Покровска.
Об этом сообщила ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"С начала недели спасатели Донетчины эвакуировали 12 человек из Покровского района, из них два человека с ограниченными физическими возможностями", - рассказали спасатели.
В ГСЧС призвали местных жителей эвакуироваться для сохранения жизни.
"Уважаемые граждане! Не рискуйте своей жизнью - эвакуируйтесь!", - отметили в ведомстве.
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Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий12.10.2024 23:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Тетяна Миколаївна
показать весь комментарий12.10.2024 23:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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