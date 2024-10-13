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Бойцы 72 ОМБр уничтожили погреб, где скрывались российские захватчики. ВИДЕО

Оператор беспилотника 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев атаковали погреб, где скрывались российские захватчики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Удар пришелся прямо в цель, и мощный взрыв разнес укрытие - от подвала и его незваных гостей не осталось и следа", - добавили в публикации.

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ликвидация (3663) 72 отдельная механизированная бригада (243)


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Більше донатів на дрони - більше збережених життів наших військових та більше кацапських жмурів
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13.10.2024 10:54 Ответить
замкнутий простір , всім хто там був піздєц
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13.10.2024 11:51 Ответить
не хіло приніс в "льох"
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13.10.2024 11:53 Ответить
Вдобно.
Довго не спортяться!
Ги...
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13.10.2024 16:21 Ответить
 
 