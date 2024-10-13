Бойцы 72 ОМБр уничтожили погреб, где скрывались российские захватчики. ВИДЕО
Оператор беспилотника 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев атаковали погреб, где скрывались российские захватчики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Удар пришелся прямо в цель, и мощный взрыв разнес укрытие - от подвала и его незваных гостей не осталось и следа", - добавили в публикации.
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