Бойцы спецназначения "Азов" ночью атакуют оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО
Дневные "мясные штурмы" враг заменяет на тактику малых групп ночью. Оккупанты пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны, накопить личный состав и нанести удар. К уничтожению таких групп привлечены операторы ударных БпЛА "Азова".
Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины на Торецком направлении показали успешную работу по врагу, сообщает Цензор.НЕТ.
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