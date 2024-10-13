Бойцы спецназначения "Азов" ночью атакуют оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Дневные "мясные штурмы" враг заменяет на тактику малых групп ночью. Оккупанты пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны, накопить личный состав и нанести удар. К уничтожению таких групп привлечены операторы ударных БпЛА "Азова".

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины на Торецком направлении показали успешную работу по врагу, сообщает Цензор.НЕТ.

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