РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12956 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 669 1

Бойцы спецназначения "Азов" ночью атакуют оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

Дневные "мясные штурмы" враг заменяет на тактику малых групп ночью. Оккупанты пытаются незаметно приблизиться к позициям Сил обороны, накопить личный состав и нанести удар. К уничтожению таких групп привлечены операторы ударных БпЛА "Азова".

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины на Торецком направлении показали успешную работу по врагу, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 72 ОМБр уничтожили погреб, где скрывались российские захватчики. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) Азов (800)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 