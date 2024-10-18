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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне убили более 100 сдававшихся в плен украинских военнослужащих, - Лубинец

Лубінець: Росіяни стратили понад 100 українських військовополонених

Сейчас известно о более чем сотне украинских военных, которых при попадании в плен казнили россияне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио НВ рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это сознательная политика России, однако международные организации закрывают на это глаза. Я не вижу ни публичной, ни юридической реакции на эти события - ордеров на арест для военных преступников до сих пор нет", - подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, украинские правоохранительные органы делают все возможное для фиксации таких преступлений.

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"Я официально передал материалы о фактах казней уполномоченному по правам человека в РФ. Понятно, что реакции России на нарушение Женевских конвенций не стоит ожидать, но моя задача - фиксировать эти факты. Мы делаем все, чтобы международное сообщество об этом узнавало.

На мой взгляд, россияне убивают пленных не только для демонстрации пренебрежения к международному праву, но и для того, чтобы "связать кровью" исполнителей и поддержать собственную пропаганду", - добавил Лубинец.

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Кроме того, омбудсмен поднял тему смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которую незаконно удерживали в РФ.

По его данным, известно, что с начала российской агрессии погибли по меньшей мере 102 представителя медиа.

"Российские военные целенаправленно убивают медийщиков, хотя во всем мире убийства журналистов считаются одним из самых позорных преступлений", - подчеркнул он.

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Напомним, Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал, что за последний год возросло количество казней оккупантами украинских военнопленных, и такие преступления являются не единичными инцидентами, а целенаправленной политикой РФ.

Автор: 

военнопленные (1115) казнь (121) расстрел (505) Лубинец Дмитрий (481)


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Поки моска...ня не почне вбивати у Берліні і Парижі ніякої реакції не буде !!!
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18.10.2024 18:05 Ответить
Треба брати високопосадовців їхніх у заручники. І якщо ще раз таке відбудеться, то страчувати їх. А перед цим публічно попередити всіх про наші наміри.
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18.10.2024 18:08 Ответить
Гадаю їх кількість набагато більша
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18.10.2024 18:09 Ответить
Не росияне а русофашисты
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18.10.2024 18:12 Ответить
А вони поголовно русофашисти
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25.10.2024 14:40 Ответить
все что то должны делать за вас, зелёные гниды
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18.10.2024 18:13 Ответить
Крім дописів,що ти зробив у цій ситуації,хлопець? Скільки справ відкрито у судах України? Хто засуджений,хоча б заочно? А той факт,що немає міжнародного осуду-так це через повну імпотенцію українського омбудсмена. Не знаєте його прізвища?
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18.10.2024 18:23 Ответить
Очевидно,що кількість в рази більша, сюди ж можна і трагедію в Оленівці додати, а скільки закатованих в російських тюрмах, скільки вбитих цивільних тільки в Маріуполі!!
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18.10.2024 18:56 Ответить
Почитайте историю. Они этим занимаются последние 400 лет и чем страшнее тем лучше для них
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18.10.2024 19:07 Ответить
 
 