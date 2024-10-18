Оккупанты начали активнее бить по критической инфраструктуре Николаевщины, - ОВА
Российские войска усилили атаки на критическую инфраструктуру Николаевской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ким отметил, что проблемы с энергоснабжением, которые возникли в результате российских обстрелов вчера ночью, удалось устранить еще вчера. Однако отметил, что оккупанты действительно усилили атаки на критическую инфраструктуру области.
"Россияне начали активнее бить по объектам критической инфраструктуры именно в Николаевской области", - сказал Ким.
Относительно массированного ракетного обстрела в ночь на 15 октября руководитель области отметил, что восстановительные работы еще продолжаются, может понадобиться еще примерно неделя.
Напомним, ночью 15 октября россияне атаковали Николаев ракетами типа С-300. Повреждены инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. В результате обстрела погибла женщина, еще 23 человека получили ранения.
Кроме того, ночью 17 октября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевщины. Часть потребителей остались без электроснабжения.
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