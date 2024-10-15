Удар РФ по Николаеву: количество раненых возросло до 23 человек
По состоянию на 10.40 15 октября 2024 года количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Николаев возросло до 23 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23", - уточнил глава региона.
По его словам, люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.
Удар по Николаеву ночью 15 октября 2024 года
Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.
По данным Воздушных сил, по Николаевской области ударили 7 ракет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий15.10.2024 11:07 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль