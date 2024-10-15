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Удар РФ по Николаеву: количество раненых возросло до 23 человек

Удар по Миколаєву

По состоянию на 10.40 15 октября 2024 года количество раненых в результате ночной вражеской атаки на Николаев возросло до 23 человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сейчас количество раненых возросло до 23", - уточнил глава региона.

По его словам, люди продолжают обращаться в медицинские учреждения.

Смотрите: Последствия вражеского удара по Николаеву. ФОТОРЕПОРТАЖ

Удар по Николаеву ночью 15 октября 2024 года

Как сообщалось, войска РФ ночью ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая и раненые. На утро стало известно, что увеличилось количество раненых. Поврежден инфраструктурный объект и гражданская инфраструктура.

По данным Воздушных сил, по Николаевской области ударили 7 ракет.

Автор: 

Николаев (2159) обстрел (27685) ранение (3394)


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Ось так рашиські терористи воюють з мирним населенням .
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15.10.2024 11:07 Ответить
 
 