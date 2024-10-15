Удар РФ по Миколаєву: кількість поранених зросла до 23 осіб

Станом на 10.40 15 жовтня 2024 рокі кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв зросла до 23 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23", - уточнив очільник регіону.

За його словами, люди продовжують звертатися до медичних закладів.

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Удар по Миколаєву вночі 15 жовтня 2024 року

Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, по Миколаївщині вдарили 7 ракет.