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Удар РФ по Миколаєву: кількість поранених зросла до 23 осіб

Удар по Миколаєву

Станом на 10.40 15 жовтня 2024 рокі кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв зросла до 23 осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23", - уточнив очільник регіону.

За його словами, люди продовжують звертатися до медичних закладів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Удар по Миколаєву вночі 15 жовтня 2024 року 

Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.

За даними Повітряних сил, по Миколаївщині вдарили 7 ракет.

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (29021) поранення (2813)


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Ось так рашиські терористи воюють з мирним населенням .
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15.10.2024 11:07 Відповісти
 
 