Удар РФ по Миколаєву: кількість поранених зросла до 23 осіб
Станом на 10.40 15 жовтня 2024 рокі кількість поранених внаслідок нічної ворожої атаки на Миколаїв зросла до 23 осіб.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз кількість поранених зросла до 23", - уточнив очільник регіону.
За його словами, люди продовжують звертатися до медичних закладів.
Удар по Миколаєву вночі 15 жовтня 2024 року
Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.
За даними Повітряних сил, по Миколаївщині вдарили 7 ракет.
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володимир омельянов
показати весь коментар15.10.2024 11:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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