По Миколаївщині вдарили 7 ракет. Знищено 12 із 17 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 15 жовтня 2024 року ворог атакував Україну з використанням ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим окупанти били по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

"Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА - в повітрі. Бойова робота триває!", - уточнили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого удару по Миколаєву.