УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5518 відвідувачів онлайн
Новини
1 433 7

По Миколаївщині вдарили 7 ракет. Знищено 12 із 17 "Шахедів", ще 4 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО на Сумщині

У ніч на 15 жовтня 2024 року ворог атакував Україну з використанням ракет та ударних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим окупанти били по Україні?

За даними Повітряних сил, війська РФ задали удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти знову запустили "Шахеди", наразі є загроза для Сумщини та Полтавщини, - Повітряні сили (оновлено)

Що вдалося знищити нашій ППО?

Як зазначається, в результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

"Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА - в повітрі. Бойова робота триває!", - уточнили у Повітряних силах.

Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.

Згодом у ДСНС показали наслідки ворожого удару по Миколаєву. 

Автор: 

Миколаїв (1814) ракети (4057) Повітряні сили (2735) Шахед (1136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба ставати на коліна перед Богом, та гарненько молитися , а не на захід надіятись
показати весь коментар
15.10.2024 08:48 Відповісти
Коли на лавки-розпродажі рпц прилітає ракета -
погано лоби били чи гундяю долю не занесли?
показати весь коментар
15.10.2024 09:09 Відповісти
Бог в Душі, а не на колінах перед іконами. На коліна ми стаємо, коли зустрічаємо на щиті.
показати весь коментар
15.10.2024 09:31 Відповісти
Ти,вже на колінах? Позу не міняй...
показати весь коментар
15.10.2024 11:01 Відповісти
Допис белодеду..
показати весь коментар
15.10.2024 11:02 Відповісти
Бог не допоможе, якщо самі собі не допоможемо
показати весь коментар
15.10.2024 08:53 Відповісти
До визволення Херсону, на Миколаїв кожної ночі насипали від 4 до 38 ракет. При чому, завжди виходи були з районів Скадовського та Г. Пристанського районів. Потім тільки іскандери прилітали.
Невже орки настільки модернізували С300/400, шо почали діставати за 160-200 км? Скажу інше, вибухи не були схожі на ті, що були тоді; менш потужні. Або зменшили вагу, або використали інший мебалобрухт, ті ж якісь корейські, чи іранські *******.
Бо після звільнення Херсону, орки бояться тими комплексами підходити навіть в межі Херсонської області.
показати весь коментар
15.10.2024 09:37 Відповісти
 
 