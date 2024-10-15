Наслідки ворожого удару по Миколаєву. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 жовтня 2024 року, вночі ворог завдав удару по Миколаєву. В результаті влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка, наразі відомо, що травми різного ступеня важкості отримали 16 людей, їм надається необхідна допомога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідовані на площах 30 та 400 кв. м.

Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Пожежу локалізовано на площі 1400 кв. м. Триває ліквідація.

Також читайте: РФ вдарила по Миколаєву: Постраждали 2 особи (оновлено)



















Як повідомлялося, війська РФ вночі вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла та поранені. На ранок стало відомо, що збільшилася кількість поранених. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт та цивільну інфраструктуру.