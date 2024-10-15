Війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла, 11 поранених
У ніч на вівторок, 15 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по Миколаєву.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"До повітряної тривоги у Миколаєві було чутно вибухи. З'ясовуємо...Ви все чули", - написав він.
Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого удару є постраждалі.
"Наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі. На жаль, є одна загибла...", - зазначив він.
Більше офіційної інформації щодо нічного обстрілу Миколаєва на цю хвилину не відомо.
Повітряні сили інформували про швидкісні цілі на Миколаїв.
Нагадаємо, 10 жовтня у Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили ракети з окупованого Криму, двоє осіб зазнали поранення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль