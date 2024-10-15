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Новини
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Війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву: є загибла, 11 поранених

Удар по Миколаєву

У ніч на вівторок, 15 жовтня 2024 року, війська РФ завдали удару по Миколаєву.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"До повітряної тривоги у Миколаєві було чутно вибухи. З'ясовуємо...Ви все чули", - написав він.

Своєю чергою, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок ворожого удару є постраждалі.

"Наразі відомо про 11 постраждалих, є важкі. На жаль, є одна загибла...", - зазначив він.

Також читайте: Доба на Миколаївщині: окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Миколаєва, обстріляли Куцурубську громаду

Більше офіційної інформації щодо нічного обстрілу Миколаєва на цю хвилину не відомо.

Повітряні сили інформували про швидкісні цілі на Миколаїв.

Нагадаємо, 10 жовтня у Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили ракети з окупованого Криму, двоє осіб зазнали поранення.

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (29021)


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як у нього добре виходить "Вибухи сталися до тревоги". Казав би відверто - проє-ли...
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15.10.2024 06:30 Відповісти
Ти розумієш що таке балістика, "іксперд".?
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15.10.2024 07:01 Відповісти
Ти сам це слово. Балістика-хуістика. Ти розумієш що тривоги не було. Взагалі. Навіщо вона після влучання? Поясниш рідним загиблої?
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15.10.2024 07:26 Відповісти
Важко визначити точку старту та час, з с-300.
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15.10.2024 07:40 Відповісти
 
 