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Новини Війна
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РФ вдарила по Миколаєву: Постраждали 2 особи (оновлено)

РФ вдарила по Миколаєву

У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили ракети з окупованого Криму.

Про це повідомив мер Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з окупованого Криму та швидкісну ціль в північно-західному напрямку.

Згодом росіяни випустили ще одну ціль з окупованого Криму. У Миколаєві пролунав повторний вибух.

У Миколаєві зафіксовано повторне влучання по одному об'єкту, заявив глава Миколаївської ОВА Кім. 

"Прильот туди же, але встигли всіх відвести", - додав він.

Мер Сєнкевич заявив, що внаслідок російських ударів постраждали дві особи, надали допомогу амбулаторно.

Також читайте: Наслідки ворожих ударів по Донеччині: є постраждалий, багато руйнувань у 10 населених пунктах. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1814) обстріл (28993)


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чомусь жодну балістику ми не збиваємо...
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10.10.2024 12:09 Відповісти
другий раз їбануло ще більше ніж перший...Район порту... електрика зникла...Миколаїв взагалі ніяк не прикритий...
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10.10.2024 12:22 Відповісти
80% обстрілу України йде з Криму. Кожен день мають бути обстріли Криму, поки жодного живого кацапа там не залишиться.
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10.10.2024 12:32 Відповісти
Когда уже мост нахрен снесут. Только анонсируют. Ждут пока враг защитит его максимально. А потом будут в пустую использовать дроны против свай. Типа мы пытаемся.
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10.10.2024 13:30 Відповісти
 
 