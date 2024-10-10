РФ вдарила по Миколаєву: Постраждали 2 особи (оновлено)
У Миколаєві під час тривоги пролунали вибухи. Російські війська випустили ракети з окупованого Криму.
Про це повідомив мер Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
Напередодні Повітряні сили повідомили про загрозу балістики з окупованого Криму та швидкісну ціль в північно-західному напрямку.
Згодом росіяни випустили ще одну ціль з окупованого Криму. У Миколаєві пролунав повторний вибух.
У Миколаєві зафіксовано повторне влучання по одному об'єкту, заявив глава Миколаївської ОВА Кім.
"Прильот туди же, але встигли всіх відвести", - додав він.
Мер Сєнкевич заявив, що внаслідок російських ударів постраждали дві особи, надали допомогу амбулаторно.
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Hanka Panyanka
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MrStepanovM
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