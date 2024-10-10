В Николаеве раздались взрывы: Пострадали 2 человека (обновлено)
В Николаеве во время тревоги прогремел взрыв. Российские войска выпустили ракету из оккупированного Крыма.
Об этом сообщил мэр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Накануне Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма и скоростной цели в северо-западном направлении.
Позже россияне выпустили еще одну цель из оккупированного Крыма. В Николаеве раздался повторный взрыв.
В Николаеве зафиксировано повторное попадание по одному объекту, заявил глава Николаевской ОВА Ким.
"Прилет туда же, но успели всех увести", - добавил он.
Мэр Сенкевич заявил, что в результате российских ударов пострадали два человека, им оказали помощь амбулаторно.
