В Николаеве раздались взрывы: Пострадали 2 человека (обновлено)

В Николаеве во время тревоги прогремел взрыв. Российские войска выпустили ракету из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил мэр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма и скоростной цели в северо-западном направлении.

Позже россияне выпустили еще одну цель из оккупированного Крыма. В Николаеве раздался повторный взрыв.

В Николаеве зафиксировано повторное попадание по одному объекту, заявил глава Николаевской ОВА Ким.

"Прилет туда же, но успели всех увести", - добавил он.

Мэр Сенкевич заявил, что в результате российских ударов пострадали два человека, им оказали помощь амбулаторно.

