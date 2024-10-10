РУС
В Николаеве раздались взрывы: Пострадали 2 человека (обновлено)

РФ вдарила по Миколаєву

В Николаеве во время тревоги прогремел взрыв. Российские войска выпустили ракету из оккупированного Крыма.

Об этом сообщил мэр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Накануне Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики из оккупированного Крыма и скоростной цели в северо-западном направлении.

Позже россияне выпустили еще одну цель из оккупированного Крыма. В Николаеве раздался повторный взрыв.

В Николаеве зафиксировано повторное попадание по одному объекту, заявил глава Николаевской ОВА Ким.

"Прилет туда же, но успели всех увести", - добавил он.

Мэр Сенкевич заявил, что в результате российских ударов пострадали два человека, им оказали помощь амбулаторно.

Николаев (2192) обстрел (29164)
чомусь жодну балістику ми не збиваємо...
10.10.2024 12:09 Ответить
другий раз їбануло ще більше ніж перший...Район порту... електрика зникла...Миколаїв взагалі ніяк не прикритий...
10.10.2024 12:22 Ответить
80% обстрілу України йде з Криму. Кожен день мають бути обстріли Криму, поки жодного живого кацапа там не залишиться.
10.10.2024 12:32 Ответить
Когда уже мост нахрен снесут. Только анонсируют. Ждут пока враг защитит его максимально. А потом будут в пустую использовать дроны против свай. Типа мы пытаемся.
10.10.2024 13:30 Ответить
 
 