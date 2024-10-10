Последствия вражеских ударов по Донетчине: есть пострадавший, много разрушений в 10 населенных пунктах. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки полиция зафиксировала 2 691 вражеский обстрел по линии фронта и жилому сектору. Под вражеским огнем оказались города Курахово, Покровск, Торецк, поселок Кураховка, села Камышеваха, Александро-Калиново, Ступочки, Шахтерское, Щурово, Ясная Поляна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

В Ясной Поляне ударом российского дрона ранен гражданский человек. На Александро-Калиново оккупанты сбросили авиа бомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК: повредили 5 частных домов.

По Шахтерскому россияне ударили бомбой "УМПБ Д-30СН": разрушениям подверглись 15 частных домов. В Покровске вражеский дрон повредил частный дом.

В Курахово поврежден многоквартирный дом, в Кураховке - частное домохозяйство, в Камышевахе - хозяйственная постройка и трактор.

"Сегодня ночью Россия атаковала 4 населенных пункта - Константиновку, Дружковку, Белозерское и Доброполье. Информации о пострадавших не поступало. В Константиновке поврежден газопровод, в Белозерском - частный дом", - сообщили в полиции.

