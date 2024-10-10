Наслідки ворожих ударів по Донеччині: є постраждалий, багато руйнувань у 10 населених пунктах. ФОТОрепортаж

За минулу добу поліція зафіксувала 2 691 ворожий обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Під ворожим вогнем опинилися міста Курахове, Покровськ, Торецьк, селище Курахівка, села Комишуваха, Олександро-Калинове, Ступочки, Шахтарське, Щурове, Ясна Поляна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Донецької області.

У Ясній Поляні ударом російського дрона поранено цивільну особу. На Олександро-Калинове окупанти скинули авіа бомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – пошкодили 5 приватних осель.

По Шахтарському росіяни вдарили бомбою "УМПБ Д-30СН" - руйнувань зазнали 15 приватних будинків. У Покровську ворожий дрон пошкодив приватний будинок.

У Кураховому пошкоджено багатоквартирний будинок, у Курахівці – приватне домогосподарство, у Комишувасі - господарчу споруду й трактор.

"Сьогодні вночі Росія атакувала 4 населених пункти – Костянтинівку, Дружківку, Білозерське і Добропілля. Інформації про постраждалих не надходило. У Костянтинівці пошкоджено газопровід, у Білозерському – приватний будинок", - долали у поліції.

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