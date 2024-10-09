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У місті Родинське на Донеччині третій тиждень немає світла, - ОВА

У Родинському 3-й тиждень немає світла

Місто Родинське Донецької області вже третій тиждень залишається без електропостачання через ворожий обстріл. Відсутність електроенергії спричинила проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець розповів, що електропостачання у місті відсутнє з 18 вересня. Це спричинило проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком.

За словами очільника ОВА, відновлення електропостачання залежить від ремонту електромереж, які належать ДП "Регіональні електричні мережі".  До вирішення питання також підключені Міністерство енергетики України, Держенергонагляд та НКЕРКП.

"Тримаю це питання на особистому контролі. Про розвиток ситуації буду інформувати",- заявив Філашкін.

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Автор: 

Донецька область (8724) електроенергія (6242)


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