Міненерго повідомило про знеструмлення у трьох областях внаслідок обстрілів

Упродовж доби 8 жовтня через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській, та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Також на Харківщині внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, але споживачі не знеструмлювались.

Водночас на півдні країни з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови, що призвело до зниження напруги на одному з енергетичних об'єктів. Крім того, внаслідок технологічних порушень знеструмлювались обладнання підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У центральному регіоні через технологічні порушення також знижували напругу енергетичні об’єкти.

Крім того, на півночі в результаті технологічних порушень знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 16 268 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 9 жовтня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 527 населених пунктів.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.