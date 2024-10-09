В городе Родинское Донецкой области третью неделю нет света, - ОВА
Город Родинское Донецкой области уже третью неделю остается без электроснабжения из-за вражеского обстрела. Отсутствие электроэнергии вызвало проблемы с водоснабжением и мобильной связью.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что электроснабжение в городе отсутствует с 18 сентября. Это повлекло проблемы с водоснабжением и мобильной связью.
По словам главы ОВА, восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети". К решению вопроса также подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКРЭКУ.
"Держу этот вопрос на личном контроле. О развитии ситуации буду информировать",- заявил Филашкин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль