В городе Родинское Донецкой области третью неделю нет света, - ОВА

У Родинському 3-й тиждень немає світла

Город Родинское Донецкой области уже третью неделю остается без электроснабжения из-за вражеского обстрела. Отсутствие электроэнергии вызвало проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что электроснабжение в городе отсутствует с 18 сентября. Это повлекло проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

По словам главы ОВА, восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП "Региональные электрические сети". К решению вопроса также подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКРЭКУ.

"Держу этот вопрос на личном контроле. О развитии ситуации буду информировать",- заявил Филашкин.

