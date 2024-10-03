Попри збільшення споживання електроенергії, відключень у п’ятницю не планують, – "Укренерго"

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30 його рівень був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня – у середу.

Водночас імпорт електроенергії в Україну дещо зріс. У четвер він запланований протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 498 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1060 МВт.

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.