Новини
Попри збільшення споживання електроенергії, відключень у п’ятницю не планують, – "Укренерго"

енергетика,світло

Про це повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

В компанії закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 3 жовтня, станом на 9:30 його рівень був на 1,5% вищим, ніж попереднього дня – у середу.

Водночас імпорт електроенергії в Україну дещо зріс. У четвер він запланований протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 4 498 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1060 МВт.

Читайте також: "Укренерго" починає будівництво інфраструктури для першої плавучої електростанції

Як повідомлялося, в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.

Жалкуєте, що не можете так само відключати повітря?
От чесно!
показати весь коментар
03.10.2024 20:10 Відповісти
Це точно
показати весь коментар
03.10.2024 20:19 Відповісти
Де ? у Киевi наприклад не вимикають
показати весь коментар
03.10.2024 20:28 Відповісти
Це швидше за все не планові відключення, а відключення на кап. чи поточний ремонт. Таке часто буває.
показати весь коментар
03.10.2024 20:30 Відповісти
Холодильник включається рідко,
бо температура впала....
Камери споживають мізер,wi-fi теж....
Ліани поливаю раз на день,10хвилин...
За місяць 100 кВт=432грн.
Це в приватному будинку.
показати весь коментар
03.10.2024 21:22 Відповісти
Холодильник включається рідко - цікаво що це за холодильник
показати весь коментар
03.10.2024 22:15 Відповісти
в Сумах світла немає вже більше, ніж 13 годин. то ж добре, що відключення не плануються...
показати весь коментар
03.10.2024 22:49 Відповісти

