Сутки на Донетчине: враг нанес удары по 12 населенным пунктам, один человек получил ранения. ФОТО

За минувшие сутки враг обстрелял населенные пункты трех районов Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 528 человек, в том числе - 89 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово повреждены многочисленные многоэтажки, в Кураховке поврежден частный дом, обстреляны Веселый Гай, Трудовое, Анновка, Сухие Ялы. В Доброполье повреждены 2 админздания, образовательное учреждение и частные дома на трех улицах.

Краматорский район

В Торском Лиманской громады поврежден дом. В Дружковке повреждено предприятие и образовательное учреждение. В Александро-Калиновом Ильиновской громады повреждены 5 объектов. В Константиновке повреждены частный дом, хозяйственная постройка и газопровод.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 12 частных домов, многоэтажка, инфраструктурный объект и нежилое помещение.

Читайте также: В Торецке продолжаются тяжелые динамические бои, ситуация меняется каждый час, - ОТГ "Луганськ"





