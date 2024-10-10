Доба на Донеччині: ворог завдав ударів по 12 населених пунктах, одна людина дістала поранення. ФОТО
Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти трьох районів Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 89 дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено численні багатоповерхівки, у Курахівці пошкоджено приватний будинок, обстріляні Веселий Гай, Трудове, Ганнівка, Сухі Яли. У Добропіллі пошкоджено 2 адмінбудівлі, освітній заклад і приватні будинки на трьох вулицях.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. У Дружківці пошкоджено підприємство і освітній заклад. В Олександро-Калиновому Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду і газогін.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, багатоповерхівка, інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення.
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