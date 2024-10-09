У зоні бойових дій на Донеччині залишається понад 600 дітей, - ОВА

616 дітей перебуває в населених пунктах Донецької області, які знаходяться в зоні бойових дій.

Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, зараз знаходяться 616 дітей, а загалом всіх людей там знаходиться 43 409 осіб", - зазначив Петлін.

Він додав, що на сьогодні на Донеччині нараховуються 18 громад, в яких розташовані населені пункти, які віднесені до зони активних бойових дій. Це Бахмутська, Соледарська, Сіверська, Часовоярська, Званівська, Торецька; по Краматорському району – Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська; по Покровському – Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська і по Волновахскому району – Вугледарська та Новоселківська.

"Є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є громади, в яких віднесені окремі населені пункти", - пояснив представник ОВА.

Водночас він наголосив, що евакуація в регіоні не припиняється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

