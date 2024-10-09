В зоне боевых действий на Донетчине остается более 600 детей, - ОВА
616 детей находится в населенных пунктах Донецкой области, находящихся в зоне боевых действий.
Об этом рассказал начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В населенных пунктах, которые отнесены к зоне активных боевых действий, сейчас находятся 616 детей, а в целом всех людей там находится 43 409 человек", - отметил Петлин.
Он добавил, что на сегодня в Донецкой области насчитывается 18 громад, в которых расположены населенные пункты, отнесенные к зоне активных боевых действий. Это Бахмутская, Соледарская, Северская, Часовоярская, Звановская, Торецкая; по Краматорскому району - Ильиновская, Константиновская, Лиманская; по Покровскому - Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новгродовская, Очеретинская, Селидовская и по Волновахскому району - Угледарская и Новоселковская.
"Есть громады, которые полностью отнесены к зоне боевых действий, а есть громады, в которых отнесены отдельные населенные пункты", - пояснил представитель ОВА.
В то же время он подчеркнул, что эвакуация в регионе не прекращается с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
