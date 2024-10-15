Войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая, 11 раненых
В ночь на вторник, 15 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Николаеву.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"До воздушной тревоги в Николаеве были слышны взрывы. Выясняем... Вы все слышали", - написал он.
В свою очередь, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате вражеского удара есть пострадавшие.
"Сейчас известно об 11 пострадавших, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая...", - отметил он.
Больше официальной информации о ночном обстреле Николаева на эту минуту не известно.
Воздушные силы информировали о скоростных целях на Николаев.
Напомним, 10 октября в Николаеве во время тревоги прогремели взрывы. Российские войска выпустили ракеты из оккупированного Крыма, два человека получили ранения.
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