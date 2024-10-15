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Войска РФ ударили баллистикой по Николаеву: есть погибшая, 11 раненых

Удар по Миколаєву

В ночь на вторник, 15 октября 2024 года, войска РФ нанесли удар по Николаеву.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"До воздушной тревоги в Николаеве были слышны взрывы. Выясняем... Вы все слышали", - написал он.

В свою очередь, председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате вражеского удара есть пострадавшие.

"Сейчас известно об 11 пострадавших, есть тяжелые. К сожалению, есть одна погибшая...", - отметил он.

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Больше официальной информации о ночном обстреле Николаева на эту минуту не известно.

Воздушные силы информировали о скоростных целях на Николаев.

Напомним, 10 октября в Николаеве во время тревоги прогремели взрывы. Российские войска выпустили ракеты из оккупированного Крыма, два человека получили ранения.

Автор: 

Николаев (2159) обстрел (27685)


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як у нього добре виходить "Вибухи сталися до тревоги". Казав би відверто - проє-ли...
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15.10.2024 06:30 Ответить
Ти розумієш що таке балістика, "іксперд".?
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15.10.2024 07:01 Ответить
Ти сам це слово. Балістика-хуістика. Ти розумієш що тривоги не було. Взагалі. Навіщо вона після влучання? Поясниш рідним загиблої?
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15.10.2024 07:26 Ответить
Важко визначити точку старту та час, з с-300.
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15.10.2024 07:40 Ответить
 
 