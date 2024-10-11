Сутки на Николаевщине: оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Николаева, обстреляли Куцурубскую громаду

Враг вчера, 10 октября, в 11:48 и 12:10 враг с интервалом в 20 минут нанес двойной удар баллистическими ракетами, предварительно - "Искандер-М", по объекту критической инфраструктуры города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Повреждены окна и крыша четырех многоквартирных домов и крыша одного частного дома. Ранения получили две женщины 59-ти и 52-х лет и 57-летний мужчина, состояние всех пострадавших - легкое. Медицинская помощь оказана амбулаторно.

Также вчера, в 09:50 российская армия атаковала Куцурубскую громаду дроном типа FPV. А в 22:20 совершила артиллерийские обстрелы, в результате чего в селе Солончаки повреждены частный дом. Пострадавших среди населения нет.

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