Доба на Миколаївщині: окупанти двічі вдарили по критичній інфраструктурі Миколаєва, обстріляли Куцурубську громаду

Ворог учора, 10 жовтня, об 11:48 та 12:10 ворог з інтервалом у 20 хвилин завдав подвійного удару балістичними ракетами, попередньо - "Іскандер-М", по об'єкту критичної інфраструктури міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Пошкоджені вікна й дах чотирьох багатоквартирних будинків та дах одного приватного будинку. Поранення дістали дві жінки 59-ти й 52-х років та 57-річний чоловік, стан всіх постраждалих - легкий. Медична допомога надана амбулаторно.

Також вчора, о 09:50 російська армія атакувала Куцурубську громаду дроном типу FPV. А о 22:20 завдала артилерійських обстрілів, внаслідок чого, у селі Солончаки пошкоджені приватний будинок. Постраждалих серед населення немає.

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