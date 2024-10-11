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У Хмельницькій області лунають вибухи: росіяни атакують безпілотниками

Вибух на Хмельниччині

Зранку 11 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Скрін

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Хмельницької області.

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обстріл (28993) Шахед (1128) Хмельницька область (975)


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