У Хмельницькій області лунають вибухи: росіяни атакують безпілотниками
Зранку 11 жовтня у Хмельницькій області пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Хмельницької області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль