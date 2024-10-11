Україну атакують ворожі безпілотники: повітряна тривога оголошена у низці областей (оновлено)

Уночі, 11 жовтня, росіяни атакують Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога оголошувалась у більшості областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

З близько 4:40 до 5:08 моніторингові пабліки та ЗМІ повідомляли про вибухи в Києві. Трохи раніше – близько 3:40 – повідомлялося про вибухи поблизу Черкас.

Станом на 6.50 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс;

БпЛА з Київщини, курсом на Вінниччину та Житомирщину;

БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний;

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

О 7:11 повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій області

Станом на 7:34 рух ударних БпЛА:

БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.

БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний.

БпЛА східніше Житомира, курс західний.

БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.

БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.

О 8:43 повітряну тривогу скасовано у Хмельницькій області

Станом на 8:51 зафіксовано:

БпЛА на півдні Київщини, курс західний/південно-західний.

БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний.

БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

Рух ударних БпЛА станом на 9:48:

БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину.

БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.

БпЛА на Полтавщині, курс західний.

Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині

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