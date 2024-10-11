Україну атакують ворожі безпілотники: повітряна тривога оголошена у низці областей (оновлено)
Уночі, 11 жовтня, росіяни атакують Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога оголошувалась у більшості областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.
З близько 4:40 до 5:08 моніторингові пабліки та ЗМІ повідомляли про вибухи в Києві. Трохи раніше – близько 3:40 – повідомлялося про вибухи поблизу Черкас.
Станом на 6.50 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс;
- БпЛА з Київщини, курсом на Вінниччину та Житомирщину;
- БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний;
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
О 7:11 повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій області
Станом на 7:34 рух ударних БпЛА:
- БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
- БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний.
- БпЛА східніше Житомира, курс західний.
- БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
- БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
- БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.
О 8:43 повітряну тривогу скасовано у Хмельницькій області
Станом на 8:51 зафіксовано:
- БпЛА на півдні Київщини, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
- БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
- БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний.
- БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.
Рух ударних БпЛА станом на 9:48:
- БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
- БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
- БпЛА на Полтавщині, курс західний.
Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині
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ми перші на кордоні з свинорилими..
Зрозуміло,що ми не здамося,і якщо
не дозволять бити по болотам,то
війна затягнеться.Можливо,це так
треба? хто зна...геополітика,всі
спостерігають,як гинуть наші бійці.
бо Порошенко - це професійна і відповідальна людина ,
а блазень був і залишиться блазнем !!