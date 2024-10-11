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Україну атакують ворожі безпілотники: повітряна тривога оголошена у низці областей (оновлено)

11 жовтян шахеди атакують Україну.

Уночі, 11 жовтня, росіяни атакують Україну дронами-камікадзе. Повітряна тривога оголошувалась у більшості областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил.

З близько 4:40 до 5:08 моніторингові пабліки та ЗМІ повідомляли про вибухи в Києві. Трохи раніше – близько 3:40 – повідомлялося про вибухи поблизу Черкас.

Станом на 6.50 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Житомирській та Вінницькій областях. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, постійно змінюють курс;
  • БпЛА з Київщини, курсом на Вінниччину та Житомирщину;
  • БпЛА на межі Київщини та Житомирщини, курс західний;
  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

О 7:11 повітряну тривогу оголошено у Хмельницькій області

Станом на 7:34 рух ударних БпЛА:

  • БпЛА на Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
  • БпЛА на межі Вінниччини та Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА східніше Житомира, курс західний.
  • БпЛА на Сумщині, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на Полтавщині, курс південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Київщини, постійно змінює курс.

Карта повітряних тривог 11 жовтня

О 8:43 повітряну тривогу скасовано у Хмельницькій області

Станом на 8:51 зафіксовано: 

  • БпЛА на півдні Київщини, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Кіровоградщини, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА на межі Київщини та Черкащини, курс західний.
  • БпЛА в південній частині Сумщини, курс південний.

Рух ударних БпЛА станом на 9:48:

  • БпЛА в північній частині Вінниччині, курсом на Хмельниччину.
  • БпЛА в південній частині Житомирщини, курс західний.
  • БпЛА на Полтавщині, курс західний.

Повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В низці областей України зафіксовано ворожі БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

обстріл (28993) Шахед (1128)


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Біда нашого народу в тому,що
ми перші на кордоні з свинорилими..
Зрозуміло,що ми не здамося,і якщо
не дозволять бити по болотам,то
війна затягнеться.Можливо,це так
треба? хто зна...геополітика,всі
спостерігають,як гинуть наші бійці.
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11.10.2024 09:17 Відповісти
Хто був кращим Президентом - Порошенко, чи Зеленський?
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11.10.2024 10:04 Відповісти
Навіть порівнювати іх гріх ,
бо Порошенко - це професійна і відповідальна людина ,
а блазень був і залишиться блазнем !!
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11.10.2024 10:44 Відповісти
 
 