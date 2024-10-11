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В низці областей України зафіксовано ворожі БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди

Пізно ввечері 10 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.

"БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської області, курс південний. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний", - йдеться в повідомленнях ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Оновлення станом на 00:10 11 жовтня:

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний/південно-західний.

Оновлення станом на 00:27 11 жовтня:

  • БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину.
  • БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.

Оновлення станом на 01:27 11 жовтня:

  • Декілька груп БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.

Оновлення станом на 01:27 11 жовтня:

  • БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
  • БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
  • БпЛА на півночі та заході Полтавщини, курс південний.
  • БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.

Читайте: РФ обманом вербує недосвідчених молодих жінок із Африки для збирання "Шахедів" у Татарстані, - AP

Автор: 

Повітряні сили (2730) повітряна тривога (931) Шахед (1128)


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Ху@ло біснується ночами , як диявол , спати не дає нормальним людям 👹
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11.10.2024 00:07 Відповісти
3.14***аси !
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11.10.2024 02:05 Відповісти
 
 