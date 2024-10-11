В низці областей України зафіксовано ворожі БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері 10 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
"БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської області, курс південний. БпЛА на Сумщині, курс південно-західний", - йдеться в повідомленнях ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Оновлення станом на 00:10 11 жовтня:
- БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
- БпЛА в північній частині Дніпропетровщини, курс південний/південно-західний.
Оновлення станом на 00:27 11 жовтня:
- БпЛА з Сумщини змінили курс на Чернігівщину.
- БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоград.
Оновлення станом на 01:27 11 жовтня:
- Декілька груп БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА в північній частині Полтавщини, курс південно-західний.
Оновлення станом на 01:27 11 жовтня:
- БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.
- БпЛА на Сумщині, постійно змінюють курс.
- БпЛА на півночі та заході Полтавщини, курс південний.
- БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини, курс південний.
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Amber
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Hulio
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