РФ обманом вербує недосвідчених молодих жінок із Африки для збирання "Шахедів" у Татарстані, - AP
Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили, Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на конструювання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Вербування молодих жінок
Як пише видання, реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші та далеку пригоду в Європі. Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.
Також їм обіцяли стажування в таких сферах, як готельний бізнес і громадське харчування.
Однак замість очікуваних програм, деякі дізналися про справжню мету їхньої поїздки тільки після прибуття в Татарстан. Їм належало працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних дронів для війни проти України.
В інтерв'ю агентству Associated Press деякі з жінок скаржилися на довгі години роботи під постійним наглядом, на невиконання обіцянок щодо заробітної плати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, від яких на шкірі з'являються плями та свербіж.
Жінки збирають дрони разом із 16-річними студентами
"Кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка. Цей рух поширюється і на інші країни Азії та Латинської Америки", - зазначає видання.
За даними AP, понад 200 недосвідчених африканських жінок, разом із російськими студентами, працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Завод виробляє іранські дрони "Шахед-136" за контрактом із Росією, підписаним після початку вторгнення в Україну 2022 року.
"Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки", - сказала одна з жінок, яка працювала над складанням каркасів безпілотників.
За даними експертів і розслідування AP, "Алабуга" є єдиним російським виробничим підприємством, яке наймає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї.
Стверджується, що близько 90% жінок-іноземок, завербованих за програмою "Алабуга Старт", працюють над створенням безпілотників, особливо над тими частинами, "які не потребують особливої кваліфікації".
За словами однієї з працівниць, з африканськими жінками "поводяться як з віслюками, як з рабами", а фінансові санкції проти Росії ускладнюють переказ грошей додому. Але інша працівниця заводу сказала, що їй вдається надсилати своїй родині до 150 доларів на місяць.
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недосвідчені молоді жінки із африки, азії та латинської америки, краще збирають дрони в татарстані, ніж досвідчені татарки, башкирки, та будь хто на болоті.
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
СУТТЄВЕ збільшення було б помітно якби щоночі залітало 200 - 500 шахедів.
Що не спостерігається.
лілі-путін використовує ВСЕ по максимуму.
...нібито для збирання безпілотників!
)))
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси
Суть в тому що лілі-путін забив "бальшой і толстий" на обслуговування країни і вичавлює з неї останні соки аж до іздиханія.
По типу щоб корова приносила прибуток її не треба кормити і максимально доїти...
Саме це розуміє лілі-путін, тому грабує країну по принципу "всіх багато - а всього мало".
Люба Європейська країна якби перестала дбати про людей а перейшла на мілітарізацію - обігнала би росію раз-два в декілька разів.
Це теж розуміє лілі-путін.
Давайте уявимо що в США до влади прийшов вождь типу лілі-путіна і сказав - завоюємо весь світ. Він би це реалізував теж на раз-два.
А типовий тезис "росія самая багатая полезнімі іскопаємімі страна в мірє" - суцільна маячня, бо в кінці забувають "НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ".
Тобто чим більше населення в росії - тим нікчемніший цей тезіс.
А що? Хіба татари не в Європі?
Ніхто нікого не дурив.
Планета, не планета - а у рашкостані вже цей проект реалізується...
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-drones-shahed-africans-11602ab837f0ff4635926d884b422185
"Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси