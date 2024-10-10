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Новини
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РФ обманом вербує недосвідчених молодих жінок із Африки для збирання "Шахедів" у Татарстані, - AP

Росія обманом вербує на завод зі складання «Шахедів» жінок з Африки.

Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили, Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на конструювання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Вербування молодих жінок

Як пише видання, реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші та далеку пригоду в Європі. Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.

Також їм обіцяли стажування в таких сферах, як готельний бізнес і громадське харчування.

Однак замість очікуваних програм, деякі дізналися про справжню мету їхньої поїздки тільки після прибуття в Татарстан. Їм належало працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних дронів для війни проти України. 

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В інтерв'ю агентству Associated Press деякі з жінок скаржилися на довгі години роботи під постійним наглядом, на невиконання обіцянок щодо заробітної плати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, від яких на шкірі з'являються плями та свербіж.

Жінки збирають дрони разом із 16-річними студентами 

"Кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка. Цей рух поширюється і на інші країни Азії та Латинської Америки", - зазначає видання.

За даними AP, понад 200 недосвідчених африканських жінок, разом із російськими студентами, працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Завод виробляє іранські дрони "Шахед-136" за контрактом із Росією, підписаним після початку вторгнення в Україну 2022 року.

"Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки", - сказала одна з жінок, яка працювала над складанням каркасів безпілотників.

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За даними експертів і розслідування AP, "Алабуга" є єдиним російським виробничим підприємством, яке наймає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї.

Стверджується, що близько 90% жінок-іноземок, завербованих за програмою "Алабуга Старт", працюють над створенням безпілотників, особливо над тими частинами, "які не потребують особливої кваліфікації".

За словами однієї з працівниць, з африканськими жінками "поводяться як з віслюками, як з рабами", а фінансові санкції проти Росії ускладнюють переказ грошей додому. Але інша працівниця заводу сказала, що їй вдається надсилати своїй родині до 150 доларів на місяць.

Автор: 

росія (65856) вербування (249) Шахед (1128)


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Топ коментарі
+5
Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси

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10.10.2024 16:09
+3
ця публікація суцільний фейко вкид касапської пропаганди - просто критично вчитайтеся в абсурд скуління фейковой "маладой афріканки" - зарплата нізкая всего 500$, работать нужно 12 часов, общага есть але нужно платити, виходниє есть але небагато, деньгі перевести трудно но можно...
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
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10.10.2024 16:13
+3
Я вам по секрету скажу московія на повному серйозі збирається перемогти нас і не гребують вони нічим , вони поспвшають адже програш московіі це розвал московіі і негайна смерть ***** , вони бояться цього
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10.10.2024 16:32
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прикиньте.
недосвідчені молоді жінки із африки, азії та латинської америки, краще збирають дрони в татарстані, ніж досвідчені татарки, башкирки, та будь хто на болоті.
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10.10.2024 16:07 Відповісти
ця публікація суцільний фейко вкид касапської пропаганди - просто критично вчитайтеся в абсурд скуління фейковой "маладой афріканки" - зарплата нізкая всего 500$, работать нужно 12 часов, общага есть але нужно платити, виходниє есть але небагато, деньгі перевести трудно но можно...
... і вишенька на торт - завершення публікації - "число работніков в єлабуге растет, проізводсво растет - дабро пожалівать на работу"
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10.10.2024 16:13 Відповісти
Виробництво шахедів справді росте, це помітно.
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10.10.2024 16:46 Відповісти
З чого це помітно? Якщо над Україної літає плюс мінус 50 шахедів щоночі- то це абсолютно не говорить про збільшення виробництва.
СУТТЄВЕ збільшення було б помітно якби щоночі залітало 200 - 500 шахедів.
Що не спостерігається.
лілі-путін використовує ВСЕ по максимуму.
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10.10.2024 17:41 Відповісти
Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки
...нібито для збирання безпілотників!
)))
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10.10.2024 16:08 Відповісти
реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші та далеку пригоду в Європі. Джерело:

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10.10.2024 16:08 Відповісти
Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси

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10.10.2024 16:09 Відповісти
Дешева робоча сила - дешеві солдати - чого б ім не воювати - тільки від нафти цьогоріч має надіити 190 млд дол
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10.10.2024 16:11 Відповісти
Надійти може - але росія не маленька країна - на її обслуговування потрібно дуже багато грошей.
Суть в тому що лілі-путін забив "бальшой і толстий" на обслуговування країни і вичавлює з неї останні соки аж до іздиханія.
По типу щоб корова приносила прибуток її не треба кормити і максимально доїти...
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10.10.2024 16:15 Відповісти
Так там же ж все иде на продаж - мін. добрива ліс риба зерно газ уран алмази - це дуже багата краіна - тільки розуму не має
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10.10.2024 16:42 Відповісти
І що це значить? Для осовоєння всіх своїх територій, та підняття рівня добробуту всіх своїх громадян - у росії грошей все одно дуже замало.
Саме це розуміє лілі-путін, тому грабує країну по принципу "всіх багато - а всього мало".
Люба Європейська країна якби перестала дбати про людей а перейшла на мілітарізацію - обігнала би росію раз-два в декілька разів.
Це теж розуміє лілі-путін.
Давайте уявимо що в США до влади прийшов вождь типу лілі-путіна і сказав - завоюємо весь світ. Він би це реалізував теж на раз-два.
А типовий тезис "росія самая багатая полезнімі іскопаємімі страна в мірє" - суцільна маячня, бо в кінці забувають "НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ".
Тобто чим більше населення в росії - тим нікчемніший цей тезіс.
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10.10.2024 17:37 Відповісти
далеку пригоду в Європі.
А що? Хіба татари не в Європі?

Ніхто нікого не дурив.
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10.10.2024 16:19 Відповісти
Буде конкуренція на трасі,плєчєвим.
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10.10.2024 16:21 Відповісти
А потім "мішкі Гаммі" старанно фарбують каркас майбутнього "шлюхеда"
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10.10.2024 16:26 Відповісти
Мабуть багато хто бачив фільм "Планета мавп".
Планета, не планета - а у рашкостані вже цей проект реалізується...
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10.10.2024 16:26 Відповісти
Я вам по секрету скажу московія на повному серйозі збирається перемогти нас і не гребують вони нічим , вони поспвшають адже програш московіі це розвал московіі і негайна смерть ***** , вони бояться цього
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10.10.2024 16:32 Відповісти
Та не московія розвалиться, а їхня ****** хфєдєрация. І #уйло при цьому може не здохнути - або втече, або буде сидіти в кремлі, як миша під плінтусом.
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10.10.2024 17:36 Відповісти
Да прочитайте саму статью!
https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-drones-shahed-africans-11602ab837f0ff4635926d884b422185
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10.10.2024 16:46 Відповісти
Ну, прочитали, і що не так у цій статті у порівнянні з тим, що на Цензорі?
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10.10.2024 17:33 Відповісти
это относительно
"Типова проплачена прихована касапська пропаганда.
африканка жіліється що їй обіцяли 700$ а платили лише 500$ - що вже абсурд для африканського бідняка шукаючого заробтки.
далі африканка жаліється що працювала 12 годин - типу в Африці працюють як в Європі за 700$ по 5 годин
далі пропаганда набирає оберти - що гуртожиток є але треба платити, що вихідні є але недостатньо, що перевести гроші важко але можна...
ну і наприкінці публікації - навсю широту йде неприхована пропаганда - мол кількість працівників нестримно росте, виробництво шлюхедів майже десятки тисяч - короче "дабро пажаливать в Алабугу дарагіє афріканці"
тфу - чергова ганьба західної преси
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10.10.2024 18:35 Відповісти
Можемо сподіватися, що кількість локаційно втрачених або залетівших до білорусі зростатиме.
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10.10.2024 16:47 Відповісти
Касапські негрітята це ще той прикол..
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10.10.2024 16:49 Відповісти
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10.10.2024 17:53 Відповісти
А шо такоє? Кацапки настільки тупі, що навіть шахеда зібрати нездатні? "Закусивать надо..." (с)
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10.10.2024 17:28 Відповісти
У вас несчастные случаи на "Алабуге" были? ― Нет, пока ещё ни одного не было... ― Будут!..
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10.10.2024 18:47 Відповісти
"Сапсану" то байдуже.
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10.10.2024 19:24 Відповісти
 
 