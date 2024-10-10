РФ обманом вербує недосвідчених молодих жінок із Африки для збирання "Шахедів" у Татарстані, - AP

Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили, Кремль обманом заманює молодих жінок із країн Африки, Азії та Латинської Америки на конструювання ударних безпілотників, обіцяючи їм нібито навчання або роботу в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Вербування молодих жінок

Як пише видання, реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканкам безкоштовний квиток на літак, гроші та далеку пригоду в Європі. Потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.

Також їм обіцяли стажування в таких сферах, як готельний бізнес і громадське харчування.

Однак замість очікуваних програм, деякі дізналися про справжню мету їхньої поїздки тільки після прибуття в Татарстан. Їм належало працювати на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних дронів для війни проти України.

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В інтерв'ю агентству Associated Press деякі з жінок скаржилися на довгі години роботи під постійним наглядом, на невиконання обіцянок щодо заробітної плати та напрямів навчання, а також на роботу з їдкими хімікатами, від яких на шкірі з'являються плями та свербіж.

Жінки збирають дрони разом із 16-річними студентами

"Кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка. Цей рух поширюється і на інші країни Азії та Латинської Америки", - зазначає видання.

За даними AP, понад 200 недосвідчених африканських жінок, разом із російськими студентами, працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Завод виробляє іранські дрони "Шахед-136" за контрактом із Росією, підписаним після початку вторгнення в Україну 2022 року.

"Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити всі ці штуки", - сказала одна з жінок, яка працювала над складанням каркасів безпілотників.

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За даними експертів і розслідування AP, "Алабуга" є єдиним російським виробничим підприємством, яке наймає жінок з Африки, Азії та Південної Америки для виготовлення зброї.

Стверджується, що близько 90% жінок-іноземок, завербованих за програмою "Алабуга Старт", працюють над створенням безпілотників, особливо над тими частинами, "які не потребують особливої кваліфікації".

За словами однієї з працівниць, з африканськими жінками "поводяться як з віслюками, як з рабами", а фінансові санкції проти Росії ускладнюють переказ грошей додому. Але інша працівниця заводу сказала, що їй вдається надсилати своїй родині до 150 доларів на місяць.