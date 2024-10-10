Удар України по складу на півдні РФ має знизити темпи російських ударів, - Forbes

З 2022 року Росія запустила понад 8 000 вибухонебезпечних безпілотників, які були придбані в Ірані. Таким чином, ЗСУ одним ударом змогли знищити майже п'ять відсотків усіх "Шахедів", які Росія застосовувала за час війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

Та додав, що знищення 400 "Шахедів" має знизити темпи російських ударів, але це тимчасова перемога.

"Москва завжди може придбати в Тегерана ще більше безпілотників. Вони також виробляються на заводі в Татарстані на сході Росії. Кремль заплатив 1,7 мільярда доларів, щоб отримати ліцензію на місцеву збірку до 6 000 "шахедів", - зазначає аналітик.

Він додав, що поки неясно, як українці завдали удару по цьому складу. Аналітик припускає, що для удару по складу безпілотників Україна не використовувала західні далекобійні ракети - американські Tactical Missile Systems, британські Storm Shadow або французькі SCALP-EG, оскільки Захід продовжує забороняти Україні бити їхньою зброєю по території РФ.

"Однак на боєприпаси українського виробництва обмежень немає. Крилаті ракети "Нептун" можуть досягати півдня Росії. А ударні безпілотники дальнього радіуса дії, розроблені українською розвідкою, можуть пролетіти на сотні кілометрів далі Жовтневого", - зазначає Акс.

При цьому атака на склад "шахедів" - частина ширшої тенденції, коли замість того щоб витрачати дорогі ракети ППО на збиття безпілотників поблизу їхніх цілей, українці намагаються вразити російські боєприпаси до того, як росіяни зможуть їх запустити, підсумовує аналітик.

Нагадаємо, у середу, 9 жовтня, ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "шахед", що поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї РФ.

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