Росіяни спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кілька мешканців російського Майкопу з вікна квартири спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані звуки вибухів, видно відблиски вогню і чути розмови росіян, у яких відчуваються панічний настрій.

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Військовий аеродром розташований за три кілометри на схід від околиці станиці Ханська, за п'ять кілометрів від околиці столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодару. За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.

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