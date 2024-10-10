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Новини Відео Війна
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Росіяни спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому кілька мешканців російського Майкопу з вікна квартири спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані звуки вибухів, видно відблиски вогню і чути розмови росіян, у яких відчуваються панічний настрій.

Дивіться: Супутникові знімки військового аеродрому "Борисоглєбськ" після удару українських дронів. ФОТО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На аеродромі Енгельс лунали вибухи. ВIДЕО

Військовий аеродром розташований за три кілометри на схід від околиці станиці Ханська, за п'ять кілометрів від околиці столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодару. За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Мурманській області РФ запровадили план "Килим" нібито через атаку БПЛА на аеродром "Оленья"

Автор: 

армія рф (17729) росія (65856) знищення (7477) аеродром (302)


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Топ коментарі
+40
доброе утро, адыговцы и адыгбараны!

Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
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10.10.2024 09:28
+32
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10.10.2024 09:32
+30
Український дрон нєсьоцца-у кацапа всьо трясьоцца...
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10.10.2024 09:37
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"...уууутєєєєкаааай!"

Мумій Троль, 1997 рік
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10.10.2024 09:27 Відповісти
Ілля красавчик - знає та поважає своїх предків з українського "Зеленого Клина". 👍
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10.10.2024 13:12 Відповісти
доброе утро, адыговцы и адыгбараны!

Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
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10.10.2024 09:28 Відповісти
На тій фотці гугла чотири десятки пєпєлаців поряд з складом. сподіваюся без складу пального вони нікуди не полетіли і отримають другу порцію і в хвіст і в гриву незабаром негайно
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10.10.2024 09:36 Відповісти
І ще. Мені сподобалася ота пара будиночків під красивим синім дахом, в південно західній околиці ЗПС. Сподіваюся осколкі також її побачили
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10.10.2024 09:51 Відповісти
цьому фото у п'ятницю буде рік, і якщо горизонтальні резервуаридля ПММ там не рухаються, то літаки зазвичай мають таку якість інколи літати, тому які борти там були, і де стояли - точно не можно стверджувати. Але враховуючи час атаки, наврядчи на аеродромі була достатня кількість пілотів готових до зльоту. Крім того, на пероні зазвичай знаходиться певна кількість бортів, які технічно не готові до зльоту. .А враховуючи детонацію, яку було чутно на відео, то влучання було ще і в склад озброєння. Тому цілком можливо і пошкодження літаків.
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10.10.2024 10:51 Відповісти
уйобувати за Урал треба там безпечно ! китайське ППО все прикриє , все зіб'є .
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10.10.2024 09:28 Відповісти
Трагедія кацапів в тому що на Уралі та за Уралом немає цивілізації - лише бурі мішкі та соснові шишки. 😂
Тому тікати далі підмосковья вони звичайно не будуть.
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10.10.2024 13:14 Відповісти
а розуму вилізти з чужої країни не витачає? ну тоді будемо вас убівать!
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10.10.2024 09:28 Відповісти
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10.10.2024 09:29 Відповісти
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10.10.2024 09:32 Відповісти
https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@40.03,44.67,14.00z Дивитись на карті пожеж НАСА.
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10.10.2024 09:36 Відповісти
Український дрон нєсьоцца-у кацапа всьо трясьоцца...
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10.10.2024 09:37 Відповісти
Кацап не знає , що йому робити.. у нього все трясеться.
Відсмокчи у себе п#сюна і трясись далі👈
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10.10.2024 10:02 Відповісти
Яка тонка вунтрішня організація, аж все тіло тремтить.
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10.10.2024 10:14 Відповісти
та то ломка у чувака ))
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10.10.2024 12:00 Відповісти
Ущерб не значительный!
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10.10.2024 10:14 Відповісти
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10.10.2024 10:40 Відповісти
Витамин Кандрашкин!
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10.10.2024 12:45 Відповісти
Це дуже добре, коли "трясьоца всьо тєло" -- мізок починає видавати вірні рішення.
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10.10.2024 10:38 Відповісти
",,,Ти не плач, рідненька то іще не горе
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша
То тече у синє море кров ворожа." (с) ,,,
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10.10.2024 12:14 Відповісти
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10.10.2024 11:05 Відповісти
а шо дєлать? а як і вчили "увідєл дрон - застрелісь!" ))
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10.10.2024 11:58 Відповісти
Кацапи - трясуни , @мать
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10.10.2024 12:35 Відповісти
Какой кулюторный голубок - трясунчик комментирует!
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10.10.2024 12:47 Відповісти
Ашалєть блєать))))) шоб ти здох, ашалєть))))
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10.10.2024 19:33 Відповісти
 
 