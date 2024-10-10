Росіяни спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу Майкопа: "У#бывать надо, бл#дь. Ошалеть! У меня все тело трясется". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому кілька мешканців російського Майкопу з вікна квартири спостерігають за вибухами на військовому аеродромі поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовані звуки вибухів, видно відблиски вогню і чути розмови росіян, у яких відчуваються панічний настрій.
Увага! Ненормативна лексика!
Військовий аеродром розташований за три кілометри на схід від околиці станиці Ханська, за п'ять кілометрів від околиці столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодару. За даними відкритих джерел, на його території дислокується 272-а учбова авіаційна база, яка підпорядковується Краснодарському вищому військовому авіаційному училищу льотчиків.
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Мумій Троль, 1997 рік
Вранці "осколкі" долетіли до авіабази Ханская (респ. Адигея), і влучили у https://www.google.com.ua/maps/place/44%C2%B041 склади пального на аеродромі. Наразі там пожежний піздорєз і суєта. Мешканці Роднікового намагаються самоевакуйовуватись з криками "хахли!" і "за что?!".
складупального вони нікуди не полетіли і отримають другу порцію і в хвіст і в гриву незабаромнегайно
Тому тікати далі підмосковья вони звичайно не будуть.
Відсмокчи у себе п#сюна і трясись далі👈
Коли раптом стане чорним Чорне море.
Не тривожся не сумуй моя хороша
То тече у синє море кров ворожа." (с) ,,,