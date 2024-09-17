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На аеродромі Енгельс лунали вибухи. ВIДЕО

З вечора 16 вересня у Саратовській області, в районі аеропорту Енгельс лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Невзоров про аеродром Енгельс

На одному із записів можна побачити, що в одному з районів міста сталася пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мурманській області РФ запровадили план "Килим" нібито через атаку БПЛА на аеродром "Оленья"

Що відомо про аеродром Енгельс?

"Енгельс" — авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії. 

Офіційна назва аеродрому - "Енгельс-2". 

На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Саме звідси часто злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів України. 

Цей аеродром відіграє головну роль у війні Росії проти України. З моменту початку повномасштабного вторгнення екіпажі бази беруть активну участь у бойових операціях. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів.

"Енгельс-2" – одна з найбільших та найкраще технічно оснащених авіабаз у Росії. Це головний центр базування бомбардувальників і, крім того, єдине місце в Росії, де розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Автор: 

вибух (4461) росія (65223) аеродром (300)


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Топ коментарі
+32
Надіюся - хтось з колишніх співслужбовців згадав мої слова, сказані мною ще в 1992-му (перед від"їздом в Україну) Це була відповідь на їх звинувачення у "предательстве":
- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
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17.09.2024 07:09
+10
Поки що я побачив звичайний салют у дворі. Де там "вибухи на аеродромі" побачили - хз.
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17.09.2024 06:55
+7
піди ближче подивись чучело
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17.09.2024 08:30
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17.09.2024 06:45 Відповісти
Поки що я побачив звичайний салют у дворі. Де там "вибухи на аеродромі" побачили - хз.
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17.09.2024 06:55 Відповісти
так він не у дворі будинку
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17.09.2024 07:37 Відповісти
піди ближче подивись чучело
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17.09.2024 08:30 Відповісти
Брехня. Вибухи чутно. Салюта немає.
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17.09.2024 18:10 Відповісти
в цьому році це вже мабуть в п'ятий раз по АБ Енгельс.
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17.09.2024 07:03 Відповісти
Надіюся - хтось з колишніх співслужбовців згадав мої слова, сказані мною ще в 1992-му (перед від"їздом в Україну) Це була відповідь на їх звинувачення у "предательстве":
- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
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17.09.2024 07:09 Відповісти
Якось дивно, чого це він сказав " а полезете ..."
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17.09.2024 18:12 Відповісти
"А полезете..." - це Я сказав кацапні!
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17.09.2024 19:41 Відповісти
ааа ... це я не зрозумів ...

Вибачаюсь. До 14 р. навіть тут, наші військові браво писали щось подібне ... Але росіян це не зупинило, чомусь.
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18.09.2024 14:21 Відповісти
Так кацапи самі собі століттями казали і дітей вчили - що вони самі "грізні" - от вони і "самовпевнилися"!
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18.09.2024 14:24 Відповісти
Припускаю, що цього мало. Тре щоб була стійка нациська ідеологія, або настрої у суспільстві.
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18.09.2024 21:16 Відповісти
А у них було і те і друге!
Почитай "Послание старца Филофея, Елиазарова монастыря"
"Масква -третий Рим! Четвёртому не бывати!"
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18.09.2024 21:34 Відповісти
Вибухів не чую а постріли з АК-74...
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17.09.2024 07:13 Відповісти
Починаючи з 1993 року Росія вела з Україною переговори щодо купівлі стратегічних бомбардувальників, які стали тягарем для економіки України і не вписувалися в оборонну воєнну доктрину України.

Такої домовленості було досягнуто лише 1999 року.

20 жовтня 1999 року для приймання 8 літаків Ту-160 і 3 Ту-95 до Прилуки прибула група фахівців 37-ї повітряної армії (37ВА).

Інші 11 літаків Ту-160 були знищені українською стороною.
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17.09.2024 07:57 Відповісти
нікчеми й вороги, котрі керували й продовжують керувати Україною з "благословіння" тупого стада...
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17.09.2024 09:23 Відповісти
Зате ці бомбардувальники добре вписалися в "оборонну доктрину " кацабів...і схоже саме ці літаки зараз дістають Україну...сумно,але факт...-"и какая разница" пригадалося чомусь...
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17.09.2024 09:31 Відповісти
Там є ще один спіч... "https://www.youtube.com/watch?v=9ethYOGRvL4 літакі летять, будім всіх бамбіть "...
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17.09.2024 14:50 Відповісти
Фрідріх Енгельс був завжди мутним чуваком.
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17.09.2024 10:00 Відповісти
Зате Карл Маркс, який жив за його рахунок, був дуже прозорим чуваком!
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17.09.2024 11:19 Відповісти
І до чого тут людина? Мова ведеться про місто (колишній Покровськ) До речі - заснований українськими чумаками. Пізніше - неофіційна столиця німців Поволжя...
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17.09.2024 13:58 Відповісти
Дивно що відеопости Невзорова в Телеграм дивляться півмільйона українців.
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17.09.2024 11:24 Відповісти
він дуже гарно мочить рашку.
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17.09.2024 11:38 Відповісти
ЗСУ гарно мочать рашку з кацапами.
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17.09.2024 17:05 Відповісти
Українські сили атакували аеродром Енгельс, де розташована стратегічна авіація Кацапнi. Результати невідомі.
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17.09.2024 11:47 Відповісти
 
 