На аеродромі Енгельс лунали вибухи. ВIДЕО
З вечора 16 вересня у Саратовській області, в районі аеропорту Енгельс лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
На одному із записів можна побачити, що в одному з районів міста сталася пожежа.
Що відомо про аеродром Енгельс?
"Енгельс" — авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії.
Офіційна назва аеродрому - "Енгельс-2".
На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.
Саме звідси часто злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів України.
Цей аеродром відіграє головну роль у війні Росії проти України. З моменту початку повномасштабного вторгнення екіпажі бази беруть активну участь у бойових операціях. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів.
"Енгельс-2" – одна з найбільших та найкраще технічно оснащених авіабаз у Росії. Це головний центр базування бомбардувальників і, крім того, єдине місце в Росії, де розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-160.
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- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
Вибачаюсь. До 14 р. навіть тут, наші військові браво писали щось подібне ... Але росіян це не зупинило, чомусь.
Почитай "Послание старца Филофея, Елиазарова монастыря"
"Масква -третий Рим! Четвёртому не бывати!"
Такої домовленості було досягнуто лише 1999 року.
20 жовтня 1999 року для приймання 8 літаків Ту-160 і 3 Ту-95 до Прилуки прибула група фахівців 37-ї повітряної армії (37ВА).
Інші 11 літаків Ту-160 були знищені українською стороною.