На аеродромі Енгельс лунали вибухи. ВIДЕО

З вечора 16 вересня у Саратовській області, в районі аеропорту Енгельс лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

На одному із записів можна побачити, що в одному з районів міста сталася пожежа.

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Що відомо про аеродром Енгельс?

"Енгельс" — авіабаза Повітряно-космічних сил Росії, що розташована поблизу міста Енгельс Саратовської області Росії.

Офіційна назва аеродрому - "Енгельс-2".

На авіабазі дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

Саме звідси часто злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів України.

Цей аеродром відіграє головну роль у війні Росії проти України. З моменту початку повномасштабного вторгнення екіпажі бази беруть активну участь у бойових операціях. База використовується для проведення масштабних авіаударів по території України, зокрема застосування ракет Х-101 проти цивільних та інфраструктурних об'єктів.

"Енгельс-2" – одна з найбільших та найкраще технічно оснащених авіабаз у Росії. Це головний центр базування бомбардувальників і, крім того, єдине місце в Росії, де розташовані стратегічні бомбардувальники Ту-160.