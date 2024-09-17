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На аэродроме Энгельс раздавались взрывы. ВИДЕО

С вечера 16 сентября в Саратовской области, в районе аэропорта Энгельс раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Невзоров про аеродром Енгельс

На одной из записей можно увидеть, что в одном из районов города произошел пожар.

Также читайте: В Мурманской области РФ ввели план "Ковер" якобы из-за атаки БПЛА на аэродром "Оленья"

Что известно об аэродроме Энгельс?

"Энгельс" - авиабаза Воздушно-космических сил России, расположенная вблизи города Энгельс Саратовской области России.

Официальное название аэродрома - "Энгельс-2".

На авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Именно отсюда часто взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.

Этот аэродром играет главную роль в войне России против Украины. С момента начала полномасштабного вторжения экипажи базы принимают активное участие в боевых операциях. База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, в частности применения ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.

"Энгельс-2" - одна из крупнейших и лучше всего технически оснащенных авиабаз в России. Это главный центр базирования бомбардировщиков и, кроме того, единственное место в России, где расположены стратегические бомбардировщики Ту-160.

Автор: 

взрыв (6775) россия (95687) аэродром (294)


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Топ комментарии
+32
Надіюся - хтось з колишніх співслужбовців згадав мої слова, сказані мною ще в 1992-му (перед від"їздом в Україну) Це була відповідь на їх звинувачення у "предательстве":
- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
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17.09.2024 07:09
+10
Поки що я побачив звичайний салют у дворі. Де там "вибухи на аеродромі" побачили - хз.
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17.09.2024 06:55
+7
піди ближче подивись чучело
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17.09.2024 08:30
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нарешті
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17.09.2024 06:45 Ответить
Поки що я побачив звичайний салют у дворі. Де там "вибухи на аеродромі" побачили - хз.
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17.09.2024 06:55 Ответить
так він не у дворі будинку
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17.09.2024 07:37 Ответить
піди ближче подивись чучело
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17.09.2024 08:30 Ответить
Брехня. Вибухи чутно. Салюта немає.
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17.09.2024 18:10 Ответить
в цьому році це вже мабуть в п'ятий раз по АБ Енгельс.
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17.09.2024 07:03 Ответить
Надіюся - хтось з колишніх співслужбовців згадав мої слова, сказані мною ще в 1992-му (перед від"їздом в Україну) Це була відповідь на їх звинувачення у "предательстве":
- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
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17.09.2024 07:09 Ответить
Якось дивно, чого це він сказав " а полезете ..."
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17.09.2024 18:12 Ответить
"А полезете..." - це Я сказав кацапні!
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17.09.2024 19:41 Ответить
ааа ... це я не зрозумів ...

Вибачаюсь. До 14 р. навіть тут, наші військові браво писали щось подібне ... Але росіян це не зупинило, чомусь.
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18.09.2024 14:21 Ответить
Так кацапи самі собі століттями казали і дітей вчили - що вони самі "грізні" - от вони і "самовпевнилися"!
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18.09.2024 14:24 Ответить
Припускаю, що цього мало. Тре щоб була стійка нациська ідеологія, або настрої у суспільстві.
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18.09.2024 21:16 Ответить
А у них було і те і друге!
Почитай "Послание старца Филофея, Елиазарова монастыря"
"Масква -третий Рим! Четвёртому не бывати!"
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18.09.2024 21:34 Ответить
Вибухів не чую а постріли з АК-74...
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17.09.2024 07:13 Ответить
Починаючи з 1993 року Росія вела з Україною переговори щодо купівлі стратегічних бомбардувальників, які стали тягарем для економіки України і не вписувалися в оборонну воєнну доктрину України.

Такої домовленості було досягнуто лише 1999 року.

20 жовтня 1999 року для приймання 8 літаків Ту-160 і 3 Ту-95 до Прилуки прибула група фахівців 37-ї повітряної армії (37ВА).

Інші 11 літаків Ту-160 були знищені українською стороною.
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17.09.2024 07:57 Ответить
нікчеми й вороги, котрі керували й продовжують керувати Україною з "благословіння" тупого стада...
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17.09.2024 09:23 Ответить
Зате ці бомбардувальники добре вписалися в "оборонну доктрину " кацабів...і схоже саме ці літаки зараз дістають Україну...сумно,але факт...-"и какая разница" пригадалося чомусь...
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17.09.2024 09:31 Ответить
Там є ще один спіч... "https://www.youtube.com/watch?v=9ethYOGRvL4 літакі летять, будім всіх бамбіть "...
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17.09.2024 14:50 Ответить
Фрідріх Енгельс був завжди мутним чуваком.
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17.09.2024 10:00 Ответить
Зате Карл Маркс, який жив за його рахунок, був дуже прозорим чуваком!
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17.09.2024 11:19 Ответить
І до чого тут людина? Мова ведеться про місто (колишній Покровськ) До речі - заснований українськими чумаками. Пізніше - неофіційна столиця німців Поволжя...
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17.09.2024 13:58 Ответить
Дивно що відеопости Невзорова в Телеграм дивляться півмільйона українців.
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17.09.2024 11:24 Ответить
він дуже гарно мочить рашку.
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17.09.2024 11:38 Ответить
ЗСУ гарно мочать рашку з кацапами.
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17.09.2024 17:05 Ответить
Українські сили атакували аеродром Енгельс, де розташована стратегічна авіація Кацапнi. Результати невідомі.
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17.09.2024 11:47 Ответить
 
 