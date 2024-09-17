На аэродроме Энгельс раздавались взрывы. ВИДЕО
С вечера 16 сентября в Саратовской области, в районе аэропорта Энгельс раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
На одной из записей можно увидеть, что в одном из районов города произошел пожар.
Что известно об аэродроме Энгельс?
"Энгельс" - авиабаза Воздушно-космических сил России, расположенная вблизи города Энгельс Саратовской области России.
Официальное название аэродрома - "Энгельс-2".
На авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.
Именно отсюда часто взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.
Этот аэродром играет главную роль в войне России против Украины. С момента начала полномасштабного вторжения экипажи базы принимают активное участие в боевых операциях. База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, в частности применения ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.
"Энгельс-2" - одна из крупнейших и лучше всего технически оснащенных авиабаз в России. Это главный центр базирования бомбардировщиков и, кроме того, единственное место в России, где расположены стратегические бомбардировщики Ту-160.
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- Вам что не нравится ? Вы сами не захотели жить с нами вместе - теперь живите отдельно! Только нам не мешайте жить так, как мы хотим. Плохой будет наша жизнь, или хорошей - это наше дело! А полезете - и вместо "жовтоблакитного" полыхнёт малиновое знамя (а то и "красно-чёрное") И вместо "Ще не вмерла України...." услышите : "Там, де гримлять гармати!"
Вибачаюсь. До 14 р. навіть тут, наші військові браво писали щось подібне ... Але росіян це не зупинило, чомусь.
Почитай "Послание старца Филофея, Елиазарова монастыря"
"Масква -третий Рим! Четвёртому не бывати!"
Такої домовленості було досягнуто лише 1999 року.
20 жовтня 1999 року для приймання 8 літаків Ту-160 і 3 Ту-95 до Прилуки прибула група фахівців 37-ї повітряної армії (37ВА).
Інші 11 літаків Ту-160 були знищені українською стороною.