На аэродроме Энгельс раздавались взрывы. ВИДЕО

С вечера 16 сентября в Саратовской области, в районе аэропорта Энгельс раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

На одной из записей можно увидеть, что в одном из районов города произошел пожар.

Также читайте: В Мурманской области РФ ввели план "Ковер" якобы из-за атаки БПЛА на аэродром "Оленья"

Что известно об аэродроме Энгельс?

"Энгельс" - авиабаза Воздушно-космических сил России, расположенная вблизи города Энгельс Саратовской области России.

Официальное название аэродрома - "Энгельс-2".

На авиабазе дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, которые имеют на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

Именно отсюда часто взлетают стратегические бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.

Этот аэродром играет главную роль в войне России против Украины. С момента начала полномасштабного вторжения экипажи базы принимают активное участие в боевых операциях. База используется для проведения масштабных авиаударов по территории Украины, в частности применения ракет Х-101 против гражданских и инфраструктурных объектов.

"Энгельс-2" - одна из крупнейших и лучше всего технически оснащенных авиабаз в России. Это главный центр базирования бомбардировщиков и, кроме того, единственное место в России, где расположены стратегические бомбардировщики Ту-160.