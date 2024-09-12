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В Мурманской области РФ ввели план "Ковер" якобы из-за атаки БПЛА на аэродром "Оленья"

У Росії заявили про атаку дронів на аеродром Оленья

План "Ковер" ввели в двух аэропортах Мурманской области РФ - Мурмаше и Хибины. Предварительно, из-за якобы очередной угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как отмечается, якобы два дрона сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске Мурманской области.

СМИ добавляет, что задержаны рейсы на вылет и на прилет. В регионе наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. На карте полетов якобы замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и "Гольфстрим" 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293).

Атака безпілотників на аеродром Оленья 12 вересня: що відомо?

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Напомним, 11 сентября в Мурманской области России также сообщали о налете "вражеских беспилотников".

По данным росСМИ, в двух аэропортах Мурманщины вводили план "Ковер" из-за угрозы БПЛА.

Автор: 

беспилотник (3589) россия (95515) аэродром (293)


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Топ комментарии
+6
оленья має тіко одну долю - зникнути з усіх мап фізично та назавжди
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12.09.2024 12:01
+6
план "обісраний килим"
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12.09.2024 12:06
+4
"Килим" - всі на землі....
Так просто легко шукати в повітрі "чужі" цілі - стандартна процедура....
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12.09.2024 12:09
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оленья має тіко одну долю - зникнути з усіх мап фізично та назавжди
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12.09.2024 12:01 Ответить
відстань до оленьі в два рази далі чим до москви - це вражаюче далеко і потужно 👍
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12.09.2024 12:13 Ответить
Україна відростила "довгі руки"! На Кольський півострів зараз ганяють тільки "розвідку" Справжнє полетить з приходом полярної ночі! А вона вже починається!
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12.09.2024 12:20 Ответить
90% кацапів вважають що Мурманськ десь біля чукотки 🤣
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12.09.2024 12:25 Ответить
То - їх проблеми!
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12.09.2024 12:37 Ответить
Будь яку відстань можна здолати. Наприклад, зафрахтувати якесь старе судно і з його борта запустити по тому аеродрому багато дронів. На жаль у нас нема підводних човнів...
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13.09.2024 08:37 Ответить
Це цікава пропозиція.
Однак думаю любе судно в сьогоденні видно ВСІМ як на долоні - це не маленька пташка.
Друге діло що ВСІ не бажають бачити тіньовий флот кацапів.
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13.09.2024 15:05 Ответить
Судно одноразове. Після запуску екіпаж має його залишити.
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13.09.2024 15:33 Ответить
Звучить щось дуже складно - корабель коштує немало - плюс треба доадтковий ще один корабель для евакуації.
Корабель це дуже повільна і легка ціль.
На ці гроші можна зробити багато класичних "пострілів" дронами.
Можливо як варіант батискаф - дешевий варіант підводного човна.
Нарешті з надводного дрона - такий варіант показували з ракетницею.
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13.09.2024 15:40 Ответить
Списаного барахла на 1 рейс валом. Відхід групи можна здійснити багатьма способами. Вартість навіть 1 Ту перекриє витрати. А якщо більше то це вже справжній успіх. Тут головне наблизить на найкоротшу відстань.
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13.09.2024 17:36 Ответить
план "обісраний килим"
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12.09.2024 12:06 Ответить
"Килим" - всі на землі....
Так просто легко шукати в повітрі "чужі" цілі - стандартна процедура....
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12.09.2024 12:09 Ответить
План "Килим" ввели у двох аеропортах

Ще "Хлєб-соль" не забудьте!
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12.09.2024 12:11 Ответить
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12.09.2024 12:14 Ответить
Ну - обидва літаки - не розвідники Норвежський - "транспортник" середньої дальності, А італійський - "бізнес-клас" (командування возить (хоча хто його зна - що там усередині насправді напхане?)
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12.09.2024 12:17 Ответить
https://lenta.ru/news/2024/09/12/poyavilis-podrobnosti-ob-obstrelyannom-v-murmanskoy-oblasti-samolete/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile В Мурманской области легкомоторный самолет приняли за беспилотник и обстреляли
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12.09.2024 12:22 Ответить
... и обстреляли обосрались
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12.09.2024 12:31 Ответить
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12.09.2024 12:26 Ответить
 
 