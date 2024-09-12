В Мурманской области РФ ввели план "Ковер" якобы из-за атаки БПЛА на аэродром "Оленья"

План "Ковер" ввели в двух аэропортах Мурманской области РФ - Мурмаше и Хибины. Предварительно, из-за якобы очередной угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как отмечается, якобы два дрона сбили в 7 километрах от аэродрома "Оленья" в Оленегорске Мурманской области.

СМИ добавляет, что задержаны рейсы на вылет и на прилет. В регионе наблюдается высокая активность разведывательной авиации со стороны Финляндии, Швеции и Норвегии. На карте полетов якобы замечены самолеты C295 ВВС Норвегии (N31) и "Гольфстрим" 5 ВВС Италии (IAM1495, MM62293).

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Напомним, 11 сентября в Мурманской области России также сообщали о налете "вражеских беспилотников".

По данным росСМИ, в двух аэропортах Мурманщины вводили план "Ковер" из-за угрозы БПЛА.