На Мурманскую область РФ совершается налет БПЛА, - губернатор. ВИДЕО

В Мурманской области России сообщили о налете "вражеских беспилотников".

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, передает Цензор.НЕТ.

"На нашу область осуществляется налет вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить", - сказал он, добавив, что будут работать силы ПВО.

По данным росСМИ, в двух аэропортах Мурманщины ввели план "Ковер" из-за угрозы БПЛА.

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