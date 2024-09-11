На Мурманскую область РФ совершается налет БПЛА, - губернатор. ВИДЕО
В Мурманской области России сообщили о налете "вражеских беспилотников".
Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, передает Цензор.НЕТ.
"На нашу область осуществляется налет вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить", - сказал он, добавив, что будут работать силы ПВО.
По данным росСМИ, в двух аэропортах Мурманщины ввели план "Ковер" из-за угрозы БПЛА.
Топ комментарии
+19 Игорь Деев #465568
показать весь комментарий11.09.2024 11:44
+18 kergudu barbambiya
показать весь комментарий11.09.2024 11:59
+17 Serhiy Tokolov
показать весь комментарий11.09.2024 11:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от цікаво, а якщо завантажити ATACAMS на корабель, обійти Європу і вистрілити ракетами з нейтральних вод біля Норвегії десь, то долетить ATACAMS до Олєньї чи ні?
а потім включити лаврова - "какіе ваші доказательства? предоставьтє доказательства которіе ми прімєм"
Аж занадто, краще багатьох пародистів
Ще одна ZeГівара заполярна
Ну московіти прутіна, і чудять!! Оті дядьки в Ірані, з рушниками на головах, неприємно вражені…
Мьі такие огромньіе, такие великие... Ну что с нами может случиться? Да ничего. Преодолеем, отьіграемся. Спокойствие, товарищи, Империя никого в обиду не даст (но єто не точно).
Він це і зробить, коли настане слушна мить.
Але Захід цього сцить, і не безпідставно.
а какіє ваши доказательства?
- Владивосток в апаснасти...
тільки тоді настане мир на всій землі 🧌👹👹👹