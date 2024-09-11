РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13466 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 679 45

На Мурманскую область РФ совершается налет БПЛА, - губернатор. ВИДЕО

В Мурманской области России сообщили о налете "вражеских беспилотников".

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, передает Цензор.НЕТ.

"На нашу область осуществляется налет вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить", - сказал он, добавив, что будут работать силы ПВО.

По данным росСМИ, в двух аэропортах Мурманщины ввели план "Ковер" из-за угрозы БПЛА.

Также смотрите: Россияне засняли атаки БПЛА на Подмосковье и результаты ударов: "Ночью по нам х#ярили за что-то". ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (3601) россия (95546)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
відзеркалює міміку та манери хутіна та найдрібніших деталей
Аж занадто, краще багатьох пародистів
показать весь комментарий
11.09.2024 11:44
+18
Свободу Лапландській республіці! Кольський півострів - невід'ємна частина саамської землі.
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59
+17
Жартували про білгородську народну республіку, а тим часом помори Архангельська почали бомбити мурманських конкурентів
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На Олєнью летять?

А от цікаво, а якщо завантажити ATACAMS на корабель, обійти Європу і вистрілити ракетами з нейтральних вод біля Норвегії десь, то долетить ATACAMS до Олєньї чи ні?
показать весь комментарий
11.09.2024 11:44 Ответить
партнери такого не одобрять
показать весь комментарий
11.09.2024 11:48 Ответить
орендувати яхту, приплисти туристами, булькнуть і назад.. схема відпрацьована, тим паче вже й виконавців повернули на Батьківщину..
а потім включити лаврова - "какіе ваші доказательства? предоставьтє доказательства которіе ми прімєм"
показать весь комментарий
11.09.2024 12:13 Ответить
Ну в даному випадку - не яхту, а сухогруз якийсь треба, щоб пускова нормально стала...
показать весь комментарий
11.09.2024 12:32 Ответить
У кацапів навіть аеропорт називається, оленій Олені, блдь!
показать весь комментарий
11.09.2024 12:23 Ответить
Так вже простіше завантажить пускову "Нептуна"!
показать весь комментарий
11.09.2024 12:55 Ответить
Теж варіант!
показать весь комментарий
11.09.2024 12:59 Ответить
відзеркалює міміку та манери хутіна та найдрібніших деталей
Аж занадто, краще багатьох пародистів
показать весь комментарий
11.09.2024 11:44 Ответить
************
показать весь комментарий
11.09.2024 11:50 Ответить
Але при цьому він вдягнувся у футболку, а не діловий костюм з краваткою.
Ще одна ZeГівара заполярна
показать весь комментарий
11.09.2024 11:56 Ответить
100%.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:02 Ответить
Дочекаєтеся, покидьки кацапські, доки українські дрони знищують тихоокеанський флот.
показать весь комментарий
11.09.2024 11:45 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2024 11:46 Ответить
Жартували про білгородську народну республіку, а тим часом помори Архангельська почали бомбити мурманських конкурентів
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59 Ответить
що він курить...?
показать весь комментарий
11.09.2024 11:47 Ответить
Вєжлівиє дрони. 🤗
показать весь комментарий
11.09.2024 11:48 Ответить
Почекайте , мурманськ то край ерефії .
показать весь комментарий
11.09.2024 11:51 Ответить
Північний, не східний. Це поблизу Фінляндії, навіть до Уралу ще дуже далеко.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:09 Ответить
Так це, мабуть отіж, «ГЕРАНІ/ШАХЕДИ», що через Польщу Литву та Білорусь, з України полетіли!!?!?
Ну московіти прутіна, і чудять!! Оті дядьки в Ірані, з рушниками на головах, неприємно вражені…
показать весь комментарий
11.09.2024 11:54 Ответить
Було би добре щоб настав той час, коли запущені орками шахеди будуть летіти на Іран
показать весь комментарий
11.09.2024 11:58 Ответить
На аеродром Баранья ?
показать весь комментарий
11.09.2024 11:57 Ответить
Свободу Лапландській республіці! Кольський півострів - невід'ємна частина саамської землі.
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59 Ответить
Там всього пару тисяч лопарів живуть в Ловозері. Алкоголіки, як правило.
показать весь комментарий
11.09.2024 13:24 Ответить
*****,оно сидит и реально подражает диме-уточке по манере. Реально,они все там ******** на засрашке. Просто конченое племя.
показать весь комментарий
11.09.2024 11:59 Ответить
У них своя власна логіка. Не така вже й тупа.
Мьі такие огромньіе, такие великие... Ну что с нами может случиться? Да ничего. Преодолеем, отьіграемся. Спокойствие, товарищи, Империя никого в обиду не даст (но єто не точно).
показать весь комментарий
11.09.2024 12:11 Ответить
Зважати на логіку цих тварин?!?!? Контрпродуктивно. 1917...1991....І це просто те, що згадалося за приклад... Тобто зараз настав ще один цикл розпаду цього лепрозорію з лаптємордими. Цікаво чи є в цьому якась закономірність по петлі часу? Повинна бути 😏
показать весь комментарий
11.09.2024 12:24 Ответить
Ну, це працює. До певної межі. Потім все рушиться нахєр. Як в 1917 і 1991. Що ж, не заважаємо і чекаємо наступної ітерації.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:26 Ответить
Ітерація відносно кацапів-це вже нічого не вирішить. Тільки анігіляція.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:43 Ответить
Анігілювати їх без використання ЯЗ може лише Китай.
Він це і зробить, коли настане слушна мить.
Але Захід цього сцить, і не безпідставно.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:46 Ответить
Захід географічно далеко. А от прозахідні країни того регіону ... Їм може дістатися у випадку різького посилення Китаю.
показать весь комментарий
11.09.2024 14:23 Ответить
бреше кацапнячий убернатор...
а какіє ваши доказательства?
показать весь комментарий
11.09.2024 12:01 Ответить
Уралу приготуватися!
показать весь комментарий
11.09.2024 12:03 Ответить
На очереди сопли губернатора Приморского края:
- Владивосток в апаснасти...
показать весь комментарий
11.09.2024 12:04 Ответить
Працюють сили ппо аеродрому. Бажано літаком відбиватись , який вже з ракетами х101 стоїть
показать весь комментарий
11.09.2024 12:09 Ответить
Як це ворожі? Це "братські" безпілотники, млять. Денацюфікація, демілітаризація і бла-бла-бла.
показать весь комментарий
11.09.2024 12:18 Ответить
Потрібно спалити всю кацапію до тла ,
тільки тоді настане мир на всій землі 🧌👹👹👹
показать весь комментарий
11.09.2024 12:18 Ответить
***** зробило пластику?
показать весь комментарий
11.09.2024 12:34 Ответить
Результати є?
показать весь комментарий
11.09.2024 12:38 Ответить
Привет родичам. Думали вас не коснется? Тетя Шура это вам поздравление с прошедшим..
показать весь комментарий
11.09.2024 13:00 Ответить
Приєднуюсь. Брат Рома, брат Саша це вам від нашої армії подарунки на всі ваші дурні голови.
показать весь комментарий
11.09.2024 13:26 Ответить
Це якщо Ви впевненні що вони читають. Краще візітівки Яроша поштою пошліть ! Чи емейлом ?!
показать весь комментарий
11.09.2024 14:21 Ответить
сами себя своим по себе отсебятиной
показать весь комментарий
11.09.2024 13:32 Ответить
Там зараз так тепло, що він у футболці сидить ??
показать весь комментарий
11.09.2024 14:20 Ответить
показать весь комментарий
11.09.2024 14:25 Ответить
 
 