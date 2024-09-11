На Мурманську область РФ здійснюється наліт БПЛА, - губернатор. ВIДЕО
У Мурманській області Росії повідомили про наліт "ворожих безпілотників".
Про це повідомив губернатор Андрій Чібіс, передає Цензор.НЕТ.
"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Тому прошу з розуміння ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати", - сказав він, додавши, що працюватимуть сили ППО.
За даними росЗМІ, у двох аеропортах Мурманщини ввели план "Ковер" через загрозу БПЛА.
Топ коментарі
+19 Игорь Деев #465568
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+18 kergudu barbambiya
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+17 Serhiy Tokolov
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А от цікаво, а якщо завантажити ATACAMS на корабель, обійти Європу і вистрілити ракетами з нейтральних вод біля Норвегії десь, то долетить ATACAMS до Олєньї чи ні?
а потім включити лаврова - "какіе ваші доказательства? предоставьтє доказательства которіе ми прімєм"
Аж занадто, краще багатьох пародистів
Ще одна ZeГівара заполярна
Ну московіти прутіна, і чудять!! Оті дядьки в Ірані, з рушниками на головах, неприємно вражені…
Мьі такие огромньіе, такие великие... Ну что с нами может случиться? Да ничего. Преодолеем, отьіграемся. Спокойствие, товарищи, Империя никого в обиду не даст (но єто не точно).
Він це і зробить, коли настане слушна мить.
Але Захід цього сцить, і не безпідставно.
а какіє ваши доказательства?
- Владивосток в апаснасти...
тільки тоді настане мир на всій землі 🧌👹👹👹