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На Мурманську область РФ здійснюється наліт БПЛА, - губернатор. ВIДЕО

У Мурманській області Росії повідомили про наліт "ворожих безпілотників".

Про це повідомив губернатор Андрій Чібіс, передає Цензор.НЕТ.

"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Тому прошу з розуміння ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати", - сказав він, додавши, що працюватимуть сили ППО.

За даними росЗМІ, у двох аеропортах Мурманщини ввели план "Ковер" через загрозу БПЛА.

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Автор: 

безпілотник (4165) росія (65191)


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Топ коментарі
+19
відзеркалює міміку та манери хутіна та найдрібніших деталей
Аж занадто, краще багатьох пародистів
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11.09.2024 11:44
+18
Свободу Лапландській республіці! Кольський півострів - невід'ємна частина саамської землі.
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11.09.2024 11:59
+17
Жартували про білгородську народну республіку, а тим часом помори Архангельська почали бомбити мурманських конкурентів
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11.09.2024 11:59
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На Олєнью летять?

А от цікаво, а якщо завантажити ATACAMS на корабель, обійти Європу і вистрілити ракетами з нейтральних вод біля Норвегії десь, то долетить ATACAMS до Олєньї чи ні?
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11.09.2024 11:44 Відповісти
партнери такого не одобрять
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11.09.2024 11:48 Відповісти
орендувати яхту, приплисти туристами, булькнуть і назад.. схема відпрацьована, тим паче вже й виконавців повернули на Батьківщину..
а потім включити лаврова - "какіе ваші доказательства? предоставьтє доказательства которіе ми прімєм"
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11.09.2024 12:13 Відповісти
Ну в даному випадку - не яхту, а сухогруз якийсь треба, щоб пускова нормально стала...
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11.09.2024 12:32 Відповісти
У кацапів навіть аеропорт називається, оленій Олені, блдь!
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11.09.2024 12:23 Відповісти
Так вже простіше завантажить пускову "Нептуна"!
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11.09.2024 12:55 Відповісти
Теж варіант!
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11.09.2024 12:59 Відповісти
відзеркалює міміку та манери хутіна та найдрібніших деталей
Аж занадто, краще багатьох пародистів
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11.09.2024 11:44 Відповісти
************
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11.09.2024 11:50 Відповісти
Але при цьому він вдягнувся у футболку, а не діловий костюм з краваткою.
Ще одна ZeГівара заполярна
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11.09.2024 11:56 Відповісти
100%.
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11.09.2024 12:02 Відповісти
Дочекаєтеся, покидьки кацапські, доки українські дрони знищують тихоокеанський флот.
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11.09.2024 11:45 Відповісти
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11.09.2024 11:46 Відповісти
Жартували про білгородську народну республіку, а тим часом помори Архангельська почали бомбити мурманських конкурентів
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11.09.2024 11:59 Відповісти
що він курить...?
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11.09.2024 11:47 Відповісти
Вєжлівиє дрони. 🤗
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11.09.2024 11:48 Відповісти
Почекайте , мурманськ то край ерефії .
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11.09.2024 11:51 Відповісти
Північний, не східний. Це поблизу Фінляндії, навіть до Уралу ще дуже далеко.
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11.09.2024 12:09 Відповісти
Так це, мабуть отіж, «ГЕРАНІ/ШАХЕДИ», що через Польщу Литву та Білорусь, з України полетіли!!?!?
Ну московіти прутіна, і чудять!! Оті дядьки в Ірані, з рушниками на головах, неприємно вражені…
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11.09.2024 11:54 Відповісти
Було би добре щоб настав той час, коли запущені орками шахеди будуть летіти на Іран
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11.09.2024 11:58 Відповісти
На аеродром Баранья ?
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11.09.2024 11:57 Відповісти
Свободу Лапландській республіці! Кольський півострів - невід'ємна частина саамської землі.
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11.09.2024 11:59 Відповісти
Там всього пару тисяч лопарів живуть в Ловозері. Алкоголіки, як правило.
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11.09.2024 13:24 Відповісти
*****,оно сидит и реально подражает диме-уточке по манере. Реально,они все там ******** на засрашке. Просто конченое племя.
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11.09.2024 11:59 Відповісти
У них своя власна логіка. Не така вже й тупа.
Мьі такие огромньіе, такие великие... Ну что с нами может случиться? Да ничего. Преодолеем, отьіграемся. Спокойствие, товарищи, Империя никого в обиду не даст (но єто не точно).
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11.09.2024 12:11 Відповісти
Зважати на логіку цих тварин?!?!? Контрпродуктивно. 1917...1991....І це просто те, що згадалося за приклад... Тобто зараз настав ще один цикл розпаду цього лепрозорію з лаптємордими. Цікаво чи є в цьому якась закономірність по петлі часу? Повинна бути 😏
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11.09.2024 12:24 Відповісти
Ну, це працює. До певної межі. Потім все рушиться нахєр. Як в 1917 і 1991. Що ж, не заважаємо і чекаємо наступної ітерації.
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11.09.2024 12:26 Відповісти
Ітерація відносно кацапів-це вже нічого не вирішить. Тільки анігіляція.
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11.09.2024 12:43 Відповісти
Анігілювати їх без використання ЯЗ може лише Китай.
Він це і зробить, коли настане слушна мить.
Але Захід цього сцить, і не безпідставно.
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11.09.2024 12:46 Відповісти
Захід географічно далеко. А от прозахідні країни того регіону ... Їм може дістатися у випадку різького посилення Китаю.
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11.09.2024 14:23 Відповісти
бреше кацапнячий убернатор...
а какіє ваши доказательства?
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11.09.2024 12:01 Відповісти
Уралу приготуватися!
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11.09.2024 12:03 Відповісти
На очереди сопли губернатора Приморского края:
- Владивосток в апаснасти...
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11.09.2024 12:04 Відповісти
Працюють сили ппо аеродрому. Бажано літаком відбиватись , який вже з ракетами х101 стоїть
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11.09.2024 12:09 Відповісти
Як це ворожі? Це "братські" безпілотники, млять. Денацюфікація, демілітаризація і бла-бла-бла.
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11.09.2024 12:18 Відповісти
Потрібно спалити всю кацапію до тла ,
тільки тоді настане мир на всій землі 🧌👹👹👹
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11.09.2024 12:18 Відповісти
***** зробило пластику?
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11.09.2024 12:34 Відповісти
Результати є?
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11.09.2024 12:38 Відповісти
Привет родичам. Думали вас не коснется? Тетя Шура это вам поздравление с прошедшим..
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11.09.2024 13:00 Відповісти
Приєднуюсь. Брат Рома, брат Саша це вам від нашої армії подарунки на всі ваші дурні голови.
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11.09.2024 13:26 Відповісти
Це якщо Ви впевненні що вони читають. Краще візітівки Яроша поштою пошліть ! Чи емейлом ?!
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11.09.2024 14:21 Відповісти
сами себя своим по себе отсебятиной
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11.09.2024 13:32 Відповісти
Там зараз так тепло, що він у футболці сидить ??
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11.09.2024 14:20 Відповісти
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11.09.2024 14:25 Відповісти
 
 