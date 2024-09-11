На Мурманську область РФ здійснюється наліт БПЛА, - губернатор. ВIДЕО

У Мурманській області Росії повідомили про наліт "ворожих безпілотників".

Про це повідомив губернатор Андрій Чібіс, передає Цензор.НЕТ.

"На нашу область здійснюється наліт ворожих безпілотників. Тому прошу з розуміння ставитися до низки тимчасових обмежень, які нам доводиться запроваджувати", - сказав він, додавши, що працюватимуть сили ППО.

За даними росЗМІ, у двох аеропортах Мурманщини ввели план "Ковер" через загрозу БПЛА.

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